Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На щорічній премії "Української правди" будуть збирати кошти для потреб "Повернись живим"

"Українська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 14:47
фото УП

На церемонії вручення премії УП редакція разом з запрошеними гостями збиратимуть кошти на мобільні комплекси спостереження з тепловізійною камерою

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Щорічно редакція "Української правди" нагороджує українців, які на думку журналістів гідні премії у кількох номінаціях: журналіст року, волонтер року, митець року, найкраща громадянська позиція, найкращий соціальний проєкт, герой УП. 

Цьогоріч редакція "Української правди" вирішила додати ще одну номінацію – Друг України, адже не могла пройти повз підтримку іноземців у ці непрості для України часи. 

За традицією наші читачі – учасники клубу "Української правди" висували своїх кандидатів у номінаціях: натхнення та інноватор року. 

Премія УП пройде у благодійному форматі, у співпраці з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим", щоб зібрати мінімум 1 200 000 грн на мобільні комплекси спостереження з тепловізійною камерою. Один такий пристрій коштує – 590 000 грн. 

ВІДЕО ДНЯ

За словами голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, цей комплекс зберіг не одне життя військових, адже дозволяє спостерігати за ворогом з безпечної відстані не ризикуючи собою. 

Доєднатися до збору на "очі" для військових може кожен охочий. 

"З початку повномасштабного вторгнення "Українська правда" разом із читачами зібрала на допомогу українським військовим більше 10 млн гривень. Ми дуже сподіваємося, що і цей збір вдасться закрити швидко", – наголосила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва. 

Переможців цьогорічної премії УП редакція "Української правди" оголосить 9 грудня. 

Подія відбудеться у новому креативному просторі Києва від компанії MacPaw — у MacPaw Space.

Теми: благодійність
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео, оновленоРФ вдарила по міському ринку та заправках: 8 загиблих на Донеччині

ВАКС відправив у СІЗО бізнесмена Кауфмана, але визначив альтернативу застави

фотоЗеленський і "дух України" стали символом року за версією Time

оновленоСвященника УПЦ МП посадили на 12 років: "зливав" окупантам дані про ЗСУ та патріотів

відеоЛавров розповів, як "не по-людськи" ходив у туалет на саміті ОБСЄ

США затвердили в оборонному бюджеті додаткові $800 млн для України

Усі новини...
благодійність
1000 генераторів для лікарень: амбасадори UNITED24 об’єднались для збору коштів
"Очі кордону": оголосили збір на безпілотники для ДПСУ
Російські неонацисти "Русич" крадуть кошти, перераховані для ЗСУ – ЗМІ
Останні новини
16:55
відеоЗатримано агента РФ, який "полював" за українськими "Нептунами" - СБУ
16:52
фотоНад графіті Бенксі у Києві з’явилося скло
16:46
Путін заявив, що в Україні вже 150 тисяч мобілізованих і додатковий набір "не має смислу"
16:33
Путін переконує, що Росія бореться за свої національні інтереси "мирними засобами"
16:32
"єДокумент" в "Дії" працюватиме навіть без інтернету
16:29
Українські біженці, які працюють у Латвії, з 1 січня повинні обов'язково вчити латиську мову
16:27
Росіяни масово продають нерухомість в Криму: як українцям повернути житло після деокупації
16:21
Іранські жінки стали Героями року 2022 за версією TIME
16:15
Світовий банк попереджає про зростання боргового тягаря для бідних країн
16:13
відео, оновленоРФ вдарила по міському ринку та заправках: 8 загиблих на Донеччині
Усі новини...