На щорічній премії "Української правди" будуть збирати кошти для потреб "Повернись живим"

На церемонії вручення премії УП редакція разом з запрошеними гостями збиратимуть кошти на мобільні комплекси спостереження з тепловізійною камерою.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Щорічно редакція "Української правди" нагороджує українців, які на думку журналістів гідні премії у кількох номінаціях: журналіст року, волонтер року, митець року, найкраща громадянська позиція, найкращий соціальний проєкт, герой УП.

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Цьогоріч редакція "Української правди" вирішила додати ще одну номінацію – Друг України, адже не могла пройти повз підтримку іноземців у ці непрості для України часи.

За традицією наші читачі – учасники клубу "Української правди" висували своїх кандидатів у номінаціях: натхнення та інноватор року.

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Премія УП пройде у благодійному форматі, у співпраці з фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим", щоб зібрати мінімум 1 200 000 грн на мобільні комплекси спостереження з тепловізійною камерою. Один такий пристрій коштує – 590 000 грн.

За словами голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, цей комплекс зберіг не одне життя військових, адже дозволяє спостерігати за ворогом з безпечної відстані не ризикуючи собою.

Доєднатися до збору на "очі" для військових може кожен охочий.

"З початку повномасштабного вторгнення "Українська правда" разом із читачами зібрала на допомогу українським військовим більше 10 млн гривень. Ми дуже сподіваємося, що і цей збір вдасться закрити швидко", – наголосила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Переможців цьогорічної премії УП редакція "Української правди" оголосить 9 грудня.

Подія відбудеться у новому креативному просторі Києва від компанії MacPaw — у MacPaw Space.