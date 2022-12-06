В Одесі знову обшуки, на цей раз у Бюро судмедекспертиз – ЗМІ

6 грудня під вечір ЗМІ повідомили, що співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять слідчі дії в одеському обласному бюро судово-медичних експертиз.

Джерело: "Думська" з посиланням на джерела

Деталі: Зокрема, за словами співрозмовника, поліцейських цікавив кабінет завідувача відділу експертизи трупів.

У межах якого кримінального провадження проводився обшук, невідомо.

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