В Одесі знову обшуки, на цей раз у Бюро судмедекспертиз – ЗМІ
Вівторок, 6 грудня 2022, 16:58
6 грудня під вечір ЗМІ повідомили, що співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять слідчі дії в одеському обласному бюро судово-медичних експертиз.
Джерело: "Думська" з посиланням на джерела
Деталі: Зокрема, за словами співрозмовника, поліцейських цікавив кабінет завідувача відділу експертизи трупів.
У межах якого кримінального провадження проводився обшук, невідомо.
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Нагадаємо:
- 5 грудня повідомлялося, що у приміщеннях мерії Одеси проходять обшуки, там перебувають співробітники НАБУ.
- НАБУ вилучило документи в юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників.