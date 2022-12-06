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В Одесі знову обшуки, на цей раз у Бюро судмедекспертиз – ЗМІ

Роман ПетренкоВівторок, 6 грудня 2022, 17:58

6 грудня під вечір ЗМІ повідомили, що співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять слідчі дії в одеському обласному бюро судово-медичних експертиз.

Джерело: "Думська" з посиланням на джерела

Деталі: Зокрема, за словами співрозмовника, поліцейських цікавив кабінет завідувача відділу експертизи трупів.
У межах якого кримінального провадження проводився обшук, невідомо.

Нагадаємо:

  • 5 грудня повідомлялося, що у приміщеннях мерії Одеси проходять обшуки, там перебувають співробітники НАБУ.
  • НАБУ вилучило документи в юридичному та фінансовому департаментах, а також у кабінетах міського голови Геннадія Труханова та його заступників.

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Теми: Одесаобшуки
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