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Україна й Молдова створюють робочу групу для координації руху в ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 21:27

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок оголосив про створення із Молдовою двосторонньої робочої групи, завдання якої полягатиме в координації руху обох країн до Європейського Союзу.

Про це Шмигаль заявив на брифінгу із главою уряду Молдови Наталією Гаврилицею, повідомляє "Європейська правда".

"Активізуємо формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Для цього в 2023 році проведемо зустріч керівників урядів трьох держав. Створюємо двосторонню робочу групу для координації інтеграції України та Молдови до ЄС. Ми готові надати молдовським партнерам всебічну експертну підтримку, аби Молдова успішно виконала рекомендації Єврокомісії", – зазначив він.

Також, за словами українського прем’єра, Київ і Кишинів домовилися співпрацювати в питаннях протиповітряної оборони, покращити прикордонний контроль та підтримувати співпрацю та діалог у питаннях миру й безпеки в Придністровському районі Республіки Молдова.

Серед інших домовленостей – подальше усунення адміністративних та процедурних бар’єрів для руху людей і товарів між Україною та Молдовою, а також підготовка угоди про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні, яку мають підписати до середини 2023 року.

Раніше у вівторок стало відомо, що прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця прибула з робочим візитом у Київ, а також відвідала міста Буча та Ірпінь.

Нагадаємо, на саміті ЄС 23 червня Україна та Молдова отримали статус кандидатів на членство в Євросоюзі.

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Про те, чому євроінтеграція України й Молдови тісно пов'язані між собою, читайте у статті: Залежність від сусіда: чому вступ України до ЄС прив'язаний до Молдови і навпаки.

Теми: євроінтеграціяМолдоваУкраїнаЄС
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