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Туреччина знову погрожує Греції через "мілітаризацію" островів в Егейському морі

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 00:15
Туреччина знову погрожує Греції через мілітаризацію островів в Егейському морі
МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ. ФОТО ИЗ INSTAGRAM.COM

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у вівторок пригрозив, що Анкара "вживе заходів" проти Греції, якщо та продовжить перекидати зброю на свої острови в Егейському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Виступаючи на пресконференції у вівторок, Чавушоглу заявив, що подальша мілітаризація островів, яка, за його словами, порушує домовленості Анкари й Афін, змусить Туреччину захищати свої права.

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"Ми не можемо мовчати. Греція повинна відмовитися від порушення (домовленостей). Або вона відступить від цього питання і дотримуватиметься угоди, або ми вживемо необхідних заходів", – сказав він і додав, що йдеться про юридичні кроки "в межах міжнародних організацій, особливо ООН", так і дії "на місцях".

Заступник міністра закордонних справ Греції Мілтіадіс Варвіціотіс після цього звинуватив Анкару у виголошенні неодноразових "провокаційних та історично необізнаних заяв" та заперечив наявність "агресивних намірів" щодо Туреччини.

"Ми сповнені рішучості захищати нашу територіальну цілісність усіма можливими способами", – наголосив він.

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Заяви Чавушоглу з'явилися після повідомлень про військові навчання Греції на островах Родос і Лесбос в Егейському морі. Туреччина стверджує, що розміщення солдатів або зброї на островах біля її узбережжя є порушенням їхнього невійськового статусу згідно з міжнародним правом.

Афіни ж заявляють про необхідність захисту островів від потенційного нападу з боку Анкари. Греція стверджує, що Туреччина має значні військові сили на західному узбережжі якраз навпроти островів.

Туреччина і Греція, хоч і перебувають разом у НАТО, багато років конфліктують із цілої низки питань, зокрема територіальних претензій в Егейському морі і повітряного простору над ним.

У жовтні 2022 року ці протиріччя переросли в нову ескалацію, коли президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив із прямими погрозами грецьким військам на цих островах, заявивши, що "одного разу вночі ми можемо раптово прийти".

Теми: ТуреччинаГреціязброя
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