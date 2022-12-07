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На Луганщині важкі бої, окупанти кидають у бій мобілізованих та зеків – ОВА

Станіслав ПогоріловСереда, 7 грудня 2022, 08:35
На Луганщині важкі бої, окупанти кидають у бій мобілізованих та зеків – ОВА
Ілюстративне фото Генштаба ЗСУ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про важкі бої на Луганщині, окупанти підтягнули резерви.

Джерело: пресслужба Луганської ОВА

Пряма мова Гайдая: "Визволення кожного метру Луганщини дається вкрай важко – росіяни підвезли багато резервів, як у вигляді особового складу, так і техніки".

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Деталі: За його словами, в атаки росіяни кидають, переважно, ув’язнених та "свіжомобілізованих".

Гайдай уточнив, що мобілізовані не навчені користуватися ні зброєю, ні технікою. "Вони потужно збільшують кількість загиблих окупантів", - додав він.

Також повідомляється, що у Луганську обласна лікарня повністю заповнена пораненими росіянами, яких туди доставляють постійно. Госпіталізують навіть в гінекологічне і пологове відділення.

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Поповнення очікується 7 грудня, бо 6 грудня підрозділи Збройних сил відбили чергові атаки окупантів від Білогорівки.

Нагадаємо: Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Збройні сили України навряд чи спинять свій контрнаступ через настання зими.

Теми: Луганська областьвійнаУкраїнаРосія
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