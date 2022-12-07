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На Луганщине тяжелые бои, оккупанты бросают в бой мобилизованных и зеков - ОВА

Станислав ПогориловСреда, 7 декабря 2022, 08:35
На Луганщине тяжелые бои, оккупанты бросают в бой мобилизованных и зеков - ОВА
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о тяжелых боях на Луганщине, оккупанты подтянули резервы.

Источник: пресс-служба Луганской ОГА

Прямая речь Гайдая: "Освобождение каждого метра Луганщины дается крайне трудно - россияне подвезли много резервов, как в виде личного состава, так и техники".

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Детали: По его словам, в атаки россияне бросают, преимущественно, заключенных и "свежемобилизованных".

Гайдай уточнил, что мобилизованные не обучены пользоваться ни оружием, ни техникой. "Они мощно увеличивают количество погибших оккупантов", - добавил он.

Также сообщается, что в Луганске областная больница полностью заполнена ранеными россиянами, которых туда доставляют постоянно. Госпитализируют даже в гинекологическое и родильное отделения.

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Пополнение ожидается 7 декабря, потому что 6 декабря подразделения Вооруженных сил отбили очередные атаки оккупантов от Белогоровки.

Напомним: Институт изучения войны (ISW) считает, что Вооруженные силы Украины вряд ли остановят свое контрнаступление из-за наступления зимы.

Темы: Луганская областьвойнаУкраинаРосcия
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