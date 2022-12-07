Понад 150 людей постраждали в результаті зіткнення потягів поблизу Барселони

На північному сході Іспанії зіткнулися два потяги, один з яких пасажирський, внаслідок чого понад 150 осіб отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє La Vanguardia.

Аварія сталася в середу о 7:50 ранку на станції Montcada i Reixac поблизу Барселони. Серед постраждалих близько 150 осіб мають легкі у шкодження, стан 5 людей більш тяжкий. Постраждалі мають травми шийного відділу хребта, а також травмами ніг та рук. На даний момент троє людей переведені до різних медичних центрів у Бадалоні та Серданьйолі.

фото з Твіттера Monitoreados

Як повідомляє залізничний оператор Renfe, протокол для такого роду інцидентів був активований у співпраці з цивільним захистом і медичною службою SEM. Судячи з усього, один з поїздів, який їхав у напрямку Барселони, стояв на станції в момент зіткнення, а інший їхав на низькій швидкості, що дозволило уникнути більшого масштабу аварії.

До теперішнього часу на місце подій виїхало до 18 підрозділів SEM, які залишаються приведеними в дію і все ще проводять оцінку поранених на місці. Також працюють сім підрозділів пожежників Женералітату та каталонської поліції. Порушений рух на лініях R4, R7 та R12, які перервали своє обслуговування в обох напрямках руху.

Медичні служби скоординували пасажирів так, щоб всі, хто цього потребує, могли отримати допомогу, тому утворились довгі черги людей, які чекають на отримання медичної допомоги та ковдр через низькі температури.

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Причини аварії з'ясовуються. Вранці в цьому районі спостерігався густий туман, який міг ускладнити видимість.