Канцлер Німеччини: ризик застосування Росією ядерної зброї наразі зменшився

Ризик того, що президент Росії Владімір Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, знизився у відповідь на міжнародний тиск.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Війна триває з незмінною жорстокістю, хоча наразі дещо змінилося. Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Це реакція на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію", - сказав Шольц.

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Незважаючи на глибокі розбіжності, важливо, щоб діалог із Кремлем тривав, додав лідер Німеччини.

Шольц сказав, що Путін повинен зупинити війну, але після цього він готовий говорити з Росією про контроль над озброєннями в Європі, додавши, що це пропонували і до війни.

Захищаючи підтримку України з боку Німеччини, яка, на думку критиків у Києві та інших країнах Європи, була надто стриманою, Шольц сказав, що після США Німеччина є одним із найбільших прихильників України, включно з постачанням зброї.

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"Ми робимо все можливе, щоб запобігти прямій війні між Росією і НАТО. У такому конфлікті будуть тільки переможені - в усьому світі", - сказав він.

У середу Путін заявив, що ризик ядерної війни зростає, але наполягав на тому, що Росія не "збожеволіла" і що вона розглядає свій ядерний арсенал як суто оборонний засіб стримування.

Нагадаємо, протягом останнього тижня Україна отримала від Німеччини ще 20 бронеавтомобілів Dingo, а також два тягачі-транспортери танків M1070 Oshkosh.