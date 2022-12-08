Зарядні станції, генератори, павербанки: на Львівщині зупинили вантажівку через мито

У Львівській області розслідують факт ввезення приладів безперебійного живлення та побутової техніки без сплати мита, вантажівку з обладнанням зупинили поблизу кордону.

Джерело: відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, вантажівка без оформлення декларації та сплати митних платежів перевезла через державний кордон товарів на понад 25 млн грн. За офіційними документами, машина заїхала на митну територію України під виглядом порожньої.

Однак неподалік кордону правоохоронці зупинили вантажівку для перевірки.

Під час проведення обшуку в причепі було виявлено та вилучено зарядні станції, генератори, павербанки, тепловізори, мобільні телефони, планшети, іншу побутову техніку та брендові сумки. В подальшому ці товари мали бути реалізовані на території України.

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури розслідується факт умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідчі дії проводять детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.

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Також прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами митниці, шляхом пропуску на територію України вантажного транспортного засобу з товаром під виглядом пустого (ч. 2 ст. 364 КК України). Досудове розслідування доручено територіальному управлінню ДБР, розташованому у місті Львові.