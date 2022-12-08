Зарядные станции, генераторы, павербанки: на Львовщине остановили грузовик из-за пошлины

Во Львовской области расследуют факт ввоза приборов бесперебойного питания и бытовой техники без уплаты пошлины, грузовик с оборудованием остановили вблизи границы.

Источник: отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры

Детали: По данным следствия, грузовик без оформления декларации и уплаты таможенных платежей перевез через государственную границу товаров на более 25 млн грн. По официальным документам, машина заехала на таможенную территорию Украины под видом пустой.

Однако недалеко от границы правоохранители остановили грузовик для проверки.

Во время проведения обыска в прицепе были обнаружены и изъяты зарядные станции, генераторы, павербанки, тепловизоры, мобильные телефоны, планшеты, другая бытовая техника и брендовые сумки. В дальнейшем эти товары должны были быть реализованы на территории Украины.

Под процессуальным руководством прокуроров Львовской областной прокуратуры расследуется факт умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Следственные действия проводят детективы территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области.

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Также прокуроры начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможни, путем пропуска на территорию Украины грузового транспортного средства с товаром под видом пустого (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Досудебное расследование поручено территориальному управлению ГБР, расположенном в городе Львове.