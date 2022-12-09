Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ППО відбила останню атаку РФ на енергетику краще, ніж попередні

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 грудня 2022, 15:44
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, фото медіацентра Україна-Укрінформ

Українська ППО відбила останню ракетну атаку Росії на енергетику України краще, ніж попередні.

Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "Знову був масований удар: 70 важких ракет по нашій енергосистемі. Були пошкоджені як об’єкти, якими управляє "Укренерго" – це магістральні підстанції і електростанції. В результаті ударів декілька електростанцій спочатку були вимушені припинити виробництво електроенергії. 

Зараз поступово ми намагаємося відновити генерацію на теплових електростанціях, привести її до тих показників, які були до останньої атаки. У цілому енергосистема ввійшла у стабільній режим функціонування досить швидко, не була розбалансована".

Деталі: Кудрицький відзначив видатну роботу сил ППО України. Це було важливим фактором того, що остання атака не мала таких руйнівних наслідків, як деякі попередні.

Передісторія: Останній ракетний удар Росії по Україні 5 грудня відбувся після майже двотижневого затишшя. Ракети влучили в об'єкти інфраструктури і житлові будинки.

Теми: ППОенергетикаелектроенергія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоСотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині

відеоЖурналісти порахували військові об’єкти РФ в окупованому Криму

Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів

фотоСБУ викрила ще одного поплічника ворога в рясі

відеоАзовець "Редіс" передав послання з Туреччини

США неформально схвалили удари України всередині РФ - ЗМІ

Усі новини...
ППО
Над Севастополем пролунав вибух: окупанти кажуть, збили безпілотник
Губернатор Бєлгородської області РФ повідомив про збиті ракети
Нацгвардійцям вдалося збити крилату ракету з кулеметів і автоматів
Останні новини
18:38
фото, оновлено від 16:43Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні
18:25
Лідер Китаю закликає до торгівлі нафтою в юанях
17:57
фотоПрокуратура розслідує масовий мор птахів у Чорнобаївці
17:53
Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів до понад 583 мільйонів доларів
17:51
Шольц не вірить, що Путін готовий до поступок в Україні
17:38
Джонсон - Заходу: щоб зупинити війну, збільшіть підтримку України
17:25
фотоСотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині
16:41
Президент Литви: Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно - це пастка
16:37
В Херсон повернули світло й тепло
16:15
В Україні завершується збирання зернових: скільки тонн вдалось намолотили в умовах війни
Усі новини...