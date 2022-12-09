ППО відбила останню атаку РФ на енергетику краще, ніж попередні

Українська ППО відбила останню ракетну атаку Росії на енергетику України краще, ніж попередні.

Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "Знову був масований удар: 70 важких ракет по нашій енергосистемі. Були пошкоджені як об’єкти, якими управляє "Укренерго" – це магістральні підстанції і електростанції. В результаті ударів декілька електростанцій спочатку були вимушені припинити виробництво електроенергії.

Зараз поступово ми намагаємося відновити генерацію на теплових електростанціях, привести її до тих показників, які були до останньої атаки. У цілому енергосистема ввійшла у стабільній режим функціонування досить швидко, не була розбалансована".

Деталі: Кудрицький відзначив видатну роботу сил ППО України. Це було важливим фактором того, що остання атака не мала таких руйнівних наслідків, як деякі попередні.

Передісторія: Останній ракетний удар Росії по Україні 5 грудня відбувся після майже двотижневого затишшя. Ракети влучили в об'єкти інфраструктури і житлові будинки.