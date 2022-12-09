Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО відбила останню атаку РФ на енергетику краще, ніж попередні

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 грудня 2022, 14:44
ППО відбила останню атаку РФ на енергетику краще, ніж попередні
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, фото медіацентра Україна-Укрінформ

Українська ППО відбила останню ракетну атаку Росії на енергетику України краще, ніж попередні.

Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "Знову був масований удар: 70 важких ракет по нашій енергосистемі. Були пошкоджені як об’єкти, якими управляє "Укренерго" – це магістральні підстанції і електростанції. В результаті ударів декілька електростанцій спочатку були вимушені припинити виробництво електроенергії. 

Реклама:

Зараз поступово ми намагаємося відновити генерацію на теплових електростанціях, привести її до тих показників, які були до останньої атаки. У цілому енергосистема ввійшла у стабільній режим функціонування досить швидко, не була розбалансована".

Деталі: Кудрицький відзначив видатну роботу сил ППО України. Це було важливим фактором того, що остання атака не мала таких руйнівних наслідків, як деякі попередні.

Передісторія: Останній ракетний удар Росії по Україні 5 грудня відбувся після майже двотижневого затишшя. Ракети влучили в об'єкти інфраструктури і житлові будинки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ППОенергетикаелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ППО
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
У Києві та області працювала ППО
На Черкащині працювала ППО
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: