Снаряди для HIMARS і 155-мм артилерії, посилення ППО: деталі нового пакета допомоги США

Міністерство оборони США в п’ятницю оприлюднило подробиці останнього пакета військової допомоги Україні обсягом 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією Пентагону, до пакета входять:

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

80 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;

обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;

засоби протиповітряної оборони;

високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV), машини швидкої допомоги та медичне обладнання;

близько 150 генераторів;

польове обладнання.

"Цей пакет безпекової допомоги надасть Україні нові можливості для посилення її протиповітряної оборони на додаток до критично важливого обладнання, яке Україна ефективно використовує для захисту на полі бою", – наголосили в Пентагоні.

Останній пакет військової допомоги Україні було виділено в межах схеми Presidential Drawdown Authority (PDA), за якою президент США має право відправляти озброєння без додаткової згоди Конгресу.

За адміністрації Джо Байдена США надали Україні 20 мільярдів доларів безпекової допомоги, з них понад 19,3 мільярда доларів – з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Нагадаємо, нижня палата американського Конгресу – Палата представників – підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.

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У рекордному в історії США оборонному бюджеті передбачене, серед іншого, виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні – це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація Байдена на початку цього року.