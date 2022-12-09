48 ударів завдали росіяни по прикордонню Сумщини

Протягом дня 9 грудня російські військові завдали 48 ударів по прикордонних територіях Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової обласної адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Шалигинська громада: противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Було 8 "прильотів".

Юнаківська громада: 40 російських мін 120 мм калібру розірвалися на околицях прикордоння.

В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Днем раніше, 8 грудня, у Білопільській громаді ворог із безпілотника скинув вибухівку на цивільний будинок. Спалахнула пожежа і хата згоріла вщент. Людей врятувало лише те, що їх у цей момент не було вдома, уточнив Живицький.