48 ударів завдали росіяни по прикордонню Сумщини
П'ятниця, 9 грудня 2022, 21:54
Протягом дня 9 грудня російські військові завдали 48 ударів по прикордонних територіях Сумської області.
Джерело: голова Сумської військової обласної адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Шалигинська громада: противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Було 8 "прильотів".
Юнаківська громада: 40 російських мін 120 мм калібру розірвалися на околицях прикордоння.
В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.
Днем раніше, 8 грудня, у Білопільській громаді ворог із безпілотника скинув вибухівку на цивільний будинок. Спалахнула пожежа і хата згоріла вщент. Людей врятувало лише те, що їх у цей момент не було вдома, уточнив Живицький.