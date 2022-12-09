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48 ударів завдали росіяни по прикордонню Сумщини

Олена РощінаП'ятниця, 9 грудня 2022, 21:54

Протягом дня 9 грудня російські військові завдали 48 ударів по прикордонних територіях Сумської області. 

Джерело: голова Сумської військової обласної адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Шалигинська громада: противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Було 8 "прильотів". 

Юнаківська громада: 40 російських мін 120 мм калібру розірвалися на околицях прикордоння. 

В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань. 

Днем раніше, 8 грудня, у Білопільській громаді ворог із безпілотника скинув вибухівку на цивільний будинок. Спалахнула пожежа і хата згоріла вщент. Людей врятувало лише те, що їх у цей момент не було вдома, уточнив Живицький.  

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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