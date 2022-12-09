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Чвертьфінал ЧС-22: серії пенальті в обох матчах, сенсаційний виліт Бразилії

Роман ПетренкоП'ятниця, 9 грудня 2022, 22:55
Чвертьфінал ЧС-22: серії пенальті в обох матчах, сенсаційний виліт Бразилії
фото getty

На вісімнадцятий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі розпочалась стадія чвертьфіналу, після якої вилетіли ще дві потужні команди – Бразилія та Нідерланди.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Чвертьфінал почався з сенсації.

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Зустрічалися Хорватія та Бразилія. Аналітики не вірили у перших, оскільки бразильців ще до початку турніру "сватали" у фіналістів.

Гра підтвердила цю теорію, рахунок – ні.

Бразильці невпинно атакували усі 120 хвилин, завдавши 11 ударів у площину воріт та забивши гол лише на 105+1 хвилині.

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Хорвати відповіли своїм голом на 117 хвилині, завдавши першого і єдиного удару в площину воріт Бразилії.

Варто наголосити на впевненій грі воротаря європейців, який вкотре став героєм матчу.

У серії пенальті він відбив два з п’яти ударів (ще один був у стійку) – 0:0 (2-4).

Хорватія завдяки серіям пенальті перемогла усі свої матчі в плей-оф Чемпіонату світу 2022.

Бразилія, мабуть, головний претендент на цьогорічне чемпіонство, летить додому.

Нападник жовто-зелених Неймар своїм голом наздогнав Пеле на вершині списку бомбардирів збірної. Тепер у обох по 77.

Також він забив свій восьмий гол на чемпіонатах світу, догнавши Роналду, Марадону та Рівалдо.

Вкінці матчу 30-річний нападник натякнув, що це його останній Мундіаль.

Від матчу Аргентини проти Нідерландів очікували рівний бій, обидві команди заслуговували пройти до півфіналу.

Лідер біло-блакитних Лео Мессі мав привести свою команду до перемоги – спочатку віддавши пас, який вивів партнера на гольову позицію, а потім реалізував пенальті.

Нідерландці відповіли голом Ваута Вегхорста на 83 хвилині. Команда, відігравши м’яч, повірила у себе і провела декілька яскравих атак, зрівнявши рахунок на 90+11 хвилині. Вегхорст оформив дубль.

Під час екстратайму більше атакували аргентинці, один раз навіть влучивши у стійку.

У серії пенальті Нідерланди не реалізували перших два удари, програли і покинули турнір 2:2 (3-4).

Матч також запам’ятався великою кількістю фолів (близько 50) та бійками вкінці основного часу.

Аргентина після перемоги готується до півфінального матчу з Хорватією, який проведуть 13 грудня.

Теми: чемпіонат світуфутбол
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