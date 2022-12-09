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Четвертьфинал ЧМ-22: серии пенальти в обоих матчах, сенсационный вылет Бразилии

Роман ПетренкоПятница, 9 декабря 2022, 23:55

На восемнадцатый день Чемпионата мира 2022 в Катаре началась стадия четвертьфинала, после которой вылетели еще две мощные команды - Бразилия и Нидерланды.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Четвертьфинал начался с сенсации.

Встречались Хорватия и Бразилия. Аналитики не верили в первых, поскольку бразильцев еще до начала турнира "сватали" в финалистов.

Игра подтвердила эту теорию, счет - нет.

Бразильцы неустанно атаковали все 120 минут, нанеся 11 ударов в створ ворот и забив гол только на 105+1 минуте.

Хорваты ответили своим голом на 117 минуте, нанеся первый и единственный удар в створ ворот Бразилии.

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Стоит отметить уверенную игру вратаря европейцев, который в очередной раз стал героем матча.

В серии пенальти он отразил два из пяти ударов (еще один был в стойку) - 0:0 (2-4).

Хорватия благодаря сериям пенальти победила все свои матчи в плей-офф Чемпионата мира 2022.

Бразилия, пожалуй, главный претендент на нынешнее чемпионство, летит домой.

Нападающий желто-зеленых Неймар своим голом догнал Пеле на вершине списка бомбардиров сборной. Теперь у обоих по 77.

Также он забил свой восьмой гол на чемпионатах мира, догнав Роналду, Марадону и Ривалдо.

В конце матча 30-летний нападающий намекнул, что это его последний Мундиаль.

От матча Аргентины против Нидерландов ожидали равный бой, обе команды заслуживали пройти в полуфинал.

Лидер бело-голубых Лео Месси должен был привести свою команду к победе - сначала отдав пас, который вывел партнера на голевую позицию, а затем реализовал пенальти.

Нидерландцы ответили голом Ваута Вегхорста на 83 минуте. Команда, отыграв мяч, поверила в себя и провела несколько ярких атак, сравняв счет на 90+11 минуте. Вегхорст оформил дубль.

Во время экстра-тайма больше атаковали аргентинцы, один раз даже попав в штангу.

В серии пенальти Нидерланды не реализовали первых два удара, проиграли и покинули турнир 2:2 (3-4).

Матч также запомнился большим количеством фолов (около 50) и драками в конце основного времени.

Аргентина после победы готовится к полуфинальному матчу с Хорватией, который проведут 13 декабря.

Темы: чемпионат мирафутбол
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