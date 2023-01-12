Данілов: У Росії вже є три з половиною армії – і між ними буде війна за владу

Секретар РНБОУ Олексій Данілов переконаний, що в Росії буде боротьба за владу між Збройними силами, військовими формуваннями Євгена Пригожина та Рамзана Кадирова, а також новим збройним формуванням силових структур РФ – і їхнє протистояння сягне центру Москви.

Джерело: секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону

Деталі: Данілов назвав проявом боротьби за владу те, що Сергія Суровікіна потіснив на посаді командувача угруповання військ в Україні Валерій Герасимов, якого називають "батьком СВО".

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Пряма мова: "По-перше, це боротьба за владу. І інша ситуація: не треба забувати, що Герасимов – це керівник Генерального штабу у російських Збройних силах. Це – підвищення позиції не тільки Герасимова, а взагалі ставок, які на сьогоднішній день є у цій війні. Два-три наступних місяці будуть дуже важливими – і вони будуть майже вирішальними у цій битві, до якої ми готуємося і готується наш ворог – агресор".

Деталі: Данілов сказав, що російське керівництво використало Кадирова, використало Пригожина – а коли вони стали непотрібні, їх "посунули", і "нікого ніхто там питати на сьогоднішній день не буде".

Внутрішні суперечки, які в Росії на сьогодні точаться, будуть лише загострюватися, вважає секретар РНБО.

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На думку Данілова, "коли в межах Садового кільця (у Москві – ред.) почнеться з'ясування стосунків із використанням вогнепальної зброї, БТРів тощо" – лише питання часу.

Пряма мова: "На сьогодні вже існують три з половиною армії: окремо армія Кадирова; окремо армія Пригожина; окремо армія, яка є у Збройних силах Російської Федерації, – і не поважають там ані Кадирова, ані Пригожина; і окремо там силові структури зараз намагаються формувати ще окрему армію.

І це питання часу, коли вони почнуть з'ясовувати поміж собою стосунки".

Деталі: На думку Данілова, війна приватних компаній у РФ "буде обов'язково, тому що в Росії почнеться війна за владу".

Він зазначив, що і Володимир Путін – "дуже хвора людина". "Як тільки він буде ослаблятися, а він буде слабшати з кожним днем, почнеться з'ясування стосунків", – сказав секретар РНБО України.

Данілов наголосив, що Російська Федерація – "не єдиний моноліт", там багато течій, які лише посилилися після 24 лютого 2022 року.

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