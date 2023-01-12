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Данілов: У Росії вже є три з половиною армії – і між ними буде війна за владу

Олена РощінаЧетвер, 12 січня 2023, 12:05
Данілов: У Росії вже є три з половиною армії – і між ними буде війна за владу
Олексій Данілов, фото Офісу президент

Секретар РНБОУ Олексій Данілов переконаний, що в Росії буде боротьба за владу між Збройними силами, військовими формуваннями Євгена Пригожина та Рамзана Кадирова, а також новим збройним формуванням силових структур РФ – і їхнє протистояння сягне центру Москви.

Джерело: секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону

Деталі: Данілов назвав проявом боротьби за владу те, що Сергія Суровікіна потіснив на посаді командувача угруповання військ в Україні Валерій Герасимов, якого називають "батьком СВО".  

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Пряма мова: "По-перше, це боротьба за владу. І інша ситуація: не треба забувати, що Герасимов – це керівник Генерального штабу у російських Збройних силах. Це – підвищення позиції не тільки Герасимова, а взагалі ставок, які на сьогоднішній день є у цій війні. Два-три наступних місяці будуть дуже важливими – і вони будуть майже вирішальними у цій битві, до якої ми готуємося і готується наш ворог – агресор".

Деталі: Данілов сказав, що російське керівництво використало Кадирова, використало Пригожина – а коли вони стали непотрібні, їх "посунули", і "нікого ніхто там питати на сьогоднішній день не буде". 

Внутрішні суперечки, які в Росії на сьогодні точаться, будуть лише загострюватися, вважає секретар РНБО.

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На думку Данілова, "коли в межах Садового кільця (у Москві – ред.) почнеться з'ясування стосунків із використанням вогнепальної зброї, БТРів тощо" – лише питання часу. 

Пряма мова: "На сьогодні вже існують три з половиною армії: окремо армія Кадирова; окремо армія Пригожина; окремо армія, яка є у Збройних силах Російської Федерації, – і не поважають там ані Кадирова, ані Пригожина; і окремо там силові структури зараз намагаються формувати ще окрему армію. 

І це питання часу, коли вони почнуть з'ясовувати поміж собою стосунки". 

Деталі: На думку Данілова, війна приватних компаній у РФ "буде обов'язково, тому що в Росії почнеться війна за владу". 

Він зазначив, що і Володимир Путін – "дуже хвора людина". "Як тільки він буде ослаблятися, а він буде слабшати з кожним днем, почнеться з'ясування стосунків", – сказав секретар РНБО України.

Данілов наголосив, що Російська Федерація – "не єдиний моноліт", там багато течій, які лише посилилися після 24 лютого 2022 року. 

Передісторія

  • На початку жовтня 2022 року російський диктатор Володимир Путін призначив Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні замість Олександра Дворнікова.
  • 11 січня 2023 року командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні  призначили начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, а Сергій Суровікін став його заступником.
  • Євген Пригожин є засновником і спонсором приватної військової компанії "Вагнер" (ця ПВК також відома як "Група Вагнера"). Вона зараз є рушійною силою атак на Бахмут і Соледар. На думку експертів, Пригожин намагається зміцнити репутацію своєї приватної армії і бореться за владу, а в Білому домі його метою називають шахти з сіллю та гіпсом.
  • Глава Чечні Рамзан Кадиров виступає за агресивну тактику ведення війни проти України. Він агітував чеченців іти воювати, переконуючи, що це "джихад", тобто священна війна.
  • Кадиров і Пригожин критикували Міноборони РФ за військові невдачі в Україні.

Теми: ДаніловРосіяПригожинКадиров
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