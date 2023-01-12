Данилов: В России уже есть три с половиной армии – и между ними будет война за власть

Секретарь СНБОУ Алексей Данилов убежден, что в России будет борьба за власть между Вооруженными силами, военными формированиями Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова, а также новым вооруженным формированием силовых структур РФ – и их противостояние достигнет центра Москвы.

Источник: секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона

Детали: Данилов назвал проявлением борьбы за власть то, что Сергея Суровикина потеснил на посту командующего группировкой войск в Украине Валерий Герасимов, которого называют "отцом СВО".

Прямая речь: "Во-первых, это борьба за власть. И другая ситуация: не надо забывать, что Герасимов – это руководитель Генерального штаба в российских Вооруженных силах. Это – повышение позиции не только Герасимова, а вообще ставок, которые на сегодняшний день есть в этой войне. Два-три следующих месяца будут очень важными – и они будут почти решающими в этой битве, к которой мы готовимся и готовится наш враг – агрессор".

Детали: Данилов сказал, что российское руководство использовало Кадырова, использовало Пригожина – а когда они стали не нужны, их "подвинули", и "никого никто там спрашивать на сегодняшний день не будет".

Внутренние споры, которые в России на сегодня идут, будут только обостряться, считает секретарь СНБО.

По мнению Данилова, "когда в пределах Садового кольца (в Москве – ред.) начнется выяснение отношений с использованием огнестрельного оружия, БТРов и т.д." – лишь вопрос времени.

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Прямая речь: "На сегодня уже существуют три с половиной армии: отдельно армия Кадырова; отдельно армия Пригожина; отдельно армия, которая есть в Вооруженных силах Российской Федерации, – и не уважают там ни Кадырова, ни Пригожина; и отдельно там силовые структуры сейчас пытаются формировать еще отдельную армию.

И это вопрос времени, когда они начнут выяснять между собой отношения".

Детали: По мнению Данилова, война частных компаний в РФ "будет обязательно, потому что в России начнется война за власть".

Он отметил, что и Владимир Путин – "очень больной человек". "Как только он будет ослабляться, а он будет ослабевать с каждым днем, начнется выяснение отношений", – сказал секретарь СНБО Украины.

Данилов подчеркнул, что Российская Федерация – "не единый монолит", там много течений, которые только усилились после 24 февраля 2022 года.

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