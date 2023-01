Кулеба: G7 та ЄС мають "вбити" ракетно-безпілотну індустрію Росії

Глава МЗС Дмитро Кулеба після нової масованої повітряної атаки РФ по Україні закликав "Групу семи" та Євросоюз запровадити запропоновані Україною санкції проти ракетно-безпілотної індустрії Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3