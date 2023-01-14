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Кулеба: G7 та ЄС мають "вбити" ракетно-безпілотну індустрію Росії

"Європейська правда"Субота, 14 січня 2023, 16:52

Глава МЗС Дмитро Кулеба після нової масованої повітряної атаки РФ по Україні закликав "Групу семи" та Євросоюз запровадити запропоновані Україною санкції проти ракетно-безпілотної індустрії Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Кожен шквал ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію масованим санкційним ударом! Закликаю G7 та ЄС невідкладно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба виступає за те, щоб у 2023 році Захід все ж запровадив санкції для повалення оборонного комплексу Росії.

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Теми: Кулеба ДмитроЄСG7Росія
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