Кулеба: G7 и ЕС должны "убить" ракетно-беспилотную индустрию России

Глава МИД Дмитрий Кулеба после новой массированной воздушной атаки РФ по Украине призвал "Группу семи" и Евросоюз ввести предложенные Украиной санкции против ракетно-беспилотной индустрии России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3

