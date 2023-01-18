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Кабмін створив робочу групу для розслідування авіакатастрофи в Броварах

Станіслав ПогоріловСереда, 18 січня 2023, 17:15
скриншот

Прем'єр-міністр Денис Шимгаль повідомив, що уряд доручив створити спеціальну робочу групу, яка контролюватиме розслідування авіакатастрофи в Броварах.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова Шмигаля: "На позачерговому засіданні уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах".

Деталі: За його словами, до складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.

"Зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила. Висловлюю свої щирі співчуття родинам. Світла пам’ять усім загиблим", - додав прем'єр.

Передісторія:

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Теми: катастрофиБровариКабінет міністрів
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