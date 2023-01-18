Кабмін створив робочу групу для розслідування авіакатастрофи в Броварах
Середа, 18 січня 2023, 17:15
Прем'єр-міністр Денис Шимгаль повідомив, що уряд доручив створити спеціальну робочу групу, яка контролюватиме розслідування авіакатастрофи в Броварах.
Джерело: Шмигаль у Telegram
Пряма мова Шмигаля: "На позачерговому засіданні уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах".
Деталі: За його словами, до складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.
"Зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила. Висловлюю свої щирі співчуття родинам. Світла пам’ять усім загиблим", - додав прем'єр.
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась. Станом на 15.00 за даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
- В ДСНС повідомили, що рятувальники завершили пошукові роботи на місці авіакатастрофи гелікоптера у Броварах.
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