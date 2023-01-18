Кабмин создал рабочую группу для расследования авиакатастрофы в Броварах
Среда, 18 января 2023, 16:15
Премьер-министр Денис Шимгаль сообщил, что правительство поручило создать специальную рабочую группу, которая будет контролировать расследование авиакатастрофы в Броварах.
Источник: Шмыгаль в Telegram
Прямая речь Шмыгаля: "На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах".
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Детали: По его словам, в состав группы войдут и. о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.
"Сейчас на месте работают все службы, чтобы пошагово, подробно выяснить причины падения вертолета. Выражаю свои искренние соболезнования семьям. Светлая память всем погибшим", - добавил премьер.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась. По состоянию на 15.00 по данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
- В ГСЧС сообщили, что спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы вертолета в Броварах.