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Кабмин создал рабочую группу для расследования авиакатастрофы в Броварах

Станислав ПогориловСреда, 18 января 2023, 17:15
скриншот

Премьер-министр Денис Шимгаль сообщил, что правительство поручило создать специальную рабочую группу, которая будет контролировать расследование авиакатастрофы в Броварах.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь Шмыгаля: "На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах".

Детали: По его словам, в состав группы войдут и. о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.

"Сейчас на месте работают все службы, чтобы пошагово, подробно выяснить причины падения вертолета. Выражаю свои искренние соболезнования семьям. Светлая память всем погибшим", - добавил премьер.

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Темы: катастрофыБроварыКабинет министров
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