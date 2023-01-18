У Броварах оголосили триденну жалобу за загиблими в авіакатастрофі
Середа, 18 січня 2023, 17:06
Міська влада Броварів Київської області оголосила триденну жалобу за загиблими в авіакатасрофі гвинтокрила, повідомив мер міста Ігор Сапожко.
Джерело: Сапожко в Telegram
Пряма мова Сапожка: "У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби у нашій громаді".
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Деталі: Міський голова висловив співчуття рідним та близьким загиблих. "Чорний день... Немає слів, щоб передати біль від втрати... Щирі співчуття рідним та близьким загиблих... Легких хмаринок маленькому янголу Міланці... Царство Небесне та вічна пам'ять усім загиблим...", - написав він.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась. Станом на 15.00 за даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
- В ДСНС повідомили, що рятувальники завершили пошукові роботи на місці авіакатастрофи гелікоптера у Броварах.