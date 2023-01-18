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У Броварах оголосили триденну жалобу за загиблими в авіакатастрофі

Станіслав ПогоріловСереда, 18 січня 2023, 18:06
Фото: Getty Images

Міська влада Броварів Київської області оголосила триденну жалобу за загиблими в авіакатасрофі гвинтокрила, повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Джерело: Сапожко в Telegram

Пряма мова Сапожка: "У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби у нашій громаді".

Деталі: Міський голова висловив співчуття рідним та близьким загиблих. "Чорний день... Немає слів, щоб передати біль від втрати... Щирі співчуття рідним та близьким загиблих... Легких хмаринок маленькому янголу Міланці... Царство Небесне та вічна пам'ять усім загиблим...", - написав він.

Передісторія:

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Теми: Броварикатастрофи
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