В Броварах объявили трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе
Среда, 18 января 2023, 17:06
Городские власти Броваров Киевской области объявили трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе вертолета, сообщил мэр города Игорь Сапожко.
Источник: Сапожко в Telegram
Прямая речь Сапожко: "В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура в нашей общине".
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Детали: Городской голова выразил соболезнования родным и близким погибших. "Черный день... Нет слов, чтобы передать боль от потери... Искренние соболезнования родным и близким погибших... Легких облаков маленькому ангелу Миланке... Царство Небесное и вечная память всем погибшим...", - написал он.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась. По состоянию на 15.00 по данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
- В ГСЧС сообщили, что спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы вертолета в Броварах.