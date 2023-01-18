В Броварах объявили трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе

Городские власти Броваров Киевской области объявили трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе вертолета, сообщил мэр города Игорь Сапожко.

Источник: Сапожко в Telegram

Прямая речь Сапожко: "В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура в нашей общине".

Детали: Городской голова выразил соболезнования родным и близким погибших. "Черный день... Нет слов, чтобы передать боль от потери... Искренние соболезнования родным и близким погибших... Легких облаков маленькому ангелу Миланке... Царство Небесное и вечная память всем погибшим...", - написал он.

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