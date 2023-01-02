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У Шольца повторили: Німеччина не діятиме самостійно у справі надсилання танків Україні

"Європейська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 12:36
ТАНК LEOPARD 2, WIKIPEDIA

Експерт з питань зовнішньої політики правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Мюллер підтвердив відмову федерального уряду від поставок танків Leopard 2 в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Це, безумовно, залишиться в рамках нашої зовнішньополітичної лінії, щоб не було ніяких непродуманих одноосібних зусиль", - сказав Мюллер.

Таке озброєння може постачатися тільки "в координації з нашими партнерами по НАТО", зазначив він.

За його словами, такі країни, як США і Франція, "які мають системи, порівнянні з цим танком Leopard, просто не постачають їх".

Німеччина хоче "безумовно і надалі уникати того, щоб НАТО ставало безпосередньою стороною у війні", підкреслив Мюллер.

Однак безсумнівним є те, що Німеччина підтримуватиме Україну "найсучаснішим озброєнням" "доти, доки це буде необхідно", додав він.

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Україна вже давно просить у союзників бойові танки і бронетранспортери західного зразка. Канцлер Олаф Шольц (СДПН) не хоче поставляти такі танки, поки їх не нададуть інші партнери по альянсу. Політик СДПН неодноразово наголошував, що Німеччина не діятиме у цьому питанні самостійно

Раніше повідомлялося, що значна частина громадян Німеччини проти постачання Україні основних бойових танків Leopard 2.

Теми: Німеччиназброявійна
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