Літак з Лондона до Вільнюса вимушено приземлявся у Польщі через агресивного пасажира

Рейс із Лондона до Вільнюса в перший день нового року змушений був приземлитися у Познані, щоб зняти з борту агресивного пасажира у нетверезому стані.

Про це повідомляє RMF24, цитуючи речницю місцевого відділу прикордонників, пише "Європейська правда".

Близько 23 години 1 січня прикордонники пункту Познань-Лавіца отримали повідомлення, що на борту рейсу з Лондона до Вільнюса є особа, поведінка якої потребує негайного втручання поліції. Головний пілот вирішив, що вимушену зупинку найзручніше здійснити у Познані. Яка авіакомпанія здійснювала рейс, не уточнюється.

Прикордонникам екіпаж повідомив, що 50-річний пасажир-литовець поводився неприйнятно, продовжував розпивати власний алкоголь, ображав та штовхав інших пасажирів і погрожував бортпровідникам, які намагались його вгамувати.

Після приземлення прикордонники піднялися на борт і вивели пасажира з літака. Перші аналізи показали 1,5 проміле алкоголю. Чоловіку довелося залишитись на території Польщі, після повернення до адекватного стану з ним почнуть відповідні процедури.

Нагадаємо, на початку грудня главі МЗС Німеччини довелося скасувати зустріч з британським колегою через те, що внаслідок намерзання льоду її літак не зміг вчасно злетіти.