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Етична рада схвалила 4 кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя

"Українська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 18:51
Етична рада схвалила 4 кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя
Вища рада правосуддя, фото з Facebook ВРП

Етична рада 20 січня ухвалила рішення про відповідність чотирьох кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від всеукраїнської конференції прокурорів критерію професійної етики та доброчесності.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Серед обраних кандидатів: прокурор Офісу генерального прокурора Олег Кандзюба, прокурор Західної окружної прокуратури Дніпра Геннадій Д’яковський, прокурор Офісу генерального прокурора Сергій Самолудченко, керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора Сергій Мельник.

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Також Етична рада ухвалила рішення щодо допуску кандидатів на посаду члена ВРП від президента України до співбесіди.

До співбесіди допустили Наталію Глинську, Олену Говоруху, Євгенію Димимкову, Олега Коліуша, Іллю Кравченка, Світлану Кустову, Олександра Мельникова, Лесю Музику, Івана Назарова, Анатолія Похолюка, Олександра Серьогіна, Миколу Сірого, Олексія Шевчука.

Водночас Романа Олійника, Руслана Романова, Наталію Дульську, Казбека Тадеєва, Андрія Радіонова та Ільяса Рамазанова визнали такими, що не відповідають критеріям етики і професійної доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10-х обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох призначає президент, двох обирає Верховна Рада, двох – з'їзд адвокатів, двох – всеукраїнська конференція прокурорів, двох – з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Вища рада правосуддя є повноважною за наявності щонайменше 15 обраних (призначених) її членів, серед яких більшість становлять судді (стаття 131 Конституції).

Передісторія:

  • 22 лютого 2022 року після початку оцінювання Етичною радою 10 із 15 чинних тоді членів ВРП достроково склали повноваження за власним бажанням. Вища рада правосуддя втратила кворум і припинила свою роботу.
  • 27 травня Етична рада відновила проведення співбесід до Вищої ради правосуддя, розпочатих у лютому. 
  • 23 липня президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс.
  • 15 серпня 2022 року Верховна Рада обрала членами Вищої ради правосуддя Романа Маселка та Миколу Мороза.
  • На 12 січня 2023 року делегати ХІХ позачергового з'їзду суддів України обрали усіх 8 членів ВРП за квотою від суддівської спільноти. Це має розблокувати роботу ВРП. За даними "ЦПК", до 7-ми з цих членів ВРП є питання.

Чому це важливо: Початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на її шляху до європейської інтеграції.

Теми: ВРП
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