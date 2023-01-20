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Этический совет одобрил 4 кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия

"Украинская правда"Пятница, 20 января 2023, 18:51
Этический совет одобрил 4 кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия
Высший совет правосудия, фото из Facebook ВСП

Этический совет 20 января принял решение о соответствии четырех кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от всеукраинской конференции прокуроров критерию профессиональной этики и добропорядочности.

Источник: "Суспільне"

Детали: Среди избранных кандидатов: прокурор Офиса генерального прокурора Олег Кандзюба, прокурор Западной окружной прокуратуры Днепра Геннадий Дьяковский, прокурор Офиса генерального прокурора Сергей Самолудченко, руководитель Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора Сергей Мельник.

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Также Этический совет принял решение о допуске кандидатов на должность члена ВСП от президента Украины к собеседованию.

К собеседованию допустили Наталью Глинскую, Елену Говоруху, Евгению Димимкову, Олега Колиуша, Илью Кравченко, Светлану Кустову, Александра Мельникова, Лесю Музыку, Ивана Назарова, Анатолия Похолюка, Александра Серегина, Николая Серого, Алексея Шевчука.

В то же время Романа Олейника, Руслана Романова, Наталью Дульскую, Казбека Тадеева, Андрея Радионова и Ильяса Рамазанова признали не соответствующими критериям этики и профессиональной добропорядочности для занятия должности члена Высшего совета правосудия.

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Справка: Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10-х избирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двух назначает президент, двух избирает Верховная Рада, двух – съезд адвокатов, двух – всеукраинская конференция прокуроров, двух – съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Высший совет правосудия является полномочным при наличии не менее 15 избранных (назначенных) его членов, среди которых большинство составляют судьи (статья 131 Конституции).

Предыстория:

  • 22 февраля 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу
  • 27 мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале.
  • 23 июля президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.
  • 15 августа 2022 года Верховная Рада избрала членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза.
  • На 12 января 2023 года делегаты ХІХ внеочередного съезда судей Украины избрали всех 8 членов ВСП по квоте от судейского сообщества. Это должно разблокировать работу ВСП. По данным "ЦПК", к 7 из этих членов ВСП есть вопросы.

Почему это важно: Начало работы ВСП является важным шагом в судебной реформе Украины на ее пути к европейской интеграции.

Темы: ВСП
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