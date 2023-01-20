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Этический совет одобрил 4 кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия

"Украинская правда"Пятница, 20 января 2023, 19:51
Высший совет правосудия, фото из Facebook ВСП

Этический совет 20 января принял решение о соответствии четырех кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от всеукраинской конференции прокуроров критерию профессиональной этики и добропорядочности.

Источник: "Суспільне"

Детали: Среди избранных кандидатов: прокурор Офиса генерального прокурора Олег Кандзюба, прокурор Западной окружной прокуратуры Днепра Геннадий Дьяковский, прокурор Офиса генерального прокурора Сергей Самолудченко, руководитель Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора Сергей Мельник.

Также Этический совет принял решение о допуске кандидатов на должность члена ВСП от президента Украины к собеседованию.

К собеседованию допустили Наталью Глинскую, Елену Говоруху, Евгению Димимкову, Олега Колиуша, Илью Кравченко, Светлану Кустову, Александра Мельникова, Лесю Музыку, Ивана Назарова, Анатолия Похолюка, Александра Серегина, Николая Серого, Алексея Шевчука.

В то же время Романа Олейника, Руслана Романова, Наталью Дульскую, Казбека Тадеева, Андрея Радионова и Ильяса Рамазанова признали не соответствующими критериям этики и профессиональной добропорядочности для занятия должности члена Высшего совета правосудия.

Справка: Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10-х избирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двух назначает президент, двух избирает Верховная Рада, двух – съезд адвокатов, двух – всеукраинская конференция прокуроров, двух – съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

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Высший совет правосудия является полномочным при наличии не менее 15 избранных (назначенных) его членов, среди которых большинство составляют судьи (статья 131 Конституции).

Предыстория:

  • 22 февраля 2022 года после начала оценки Этическим советом 10 из 15 действующих членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Высший совет правосудия потерял кворум и прекратил свою работу
  • 27 мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале.
  • 23 июля президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести конкурс.
  • 15 августа 2022 года Верховная Рада избрала членами Высшего совета правосудия Романа Маселко и Николая Мороза.
  • На 12 января 2023 года делегаты ХІХ внеочередного съезда судей Украины избрали всех 8 членов ВСП по квоте от судейского сообщества. Это должно разблокировать работу ВСП. По данным "ЦПК", к 7 из этих членов ВСП есть вопросы.

Почему это важно: Начало работы ВСП является важным шагом в судебной реформе Украины на ее пути к европейской интеграции.

Темы: ВСП
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