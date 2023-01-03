Зеленський збирав Ставку: заслухав доповіді Залужного й Буданова

Президент Володимир Зеленський у вівторок 3 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що на засіданні було заслухано доповідь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного щодо оперативної обстановки на основних напрямках фронту.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов доповів про ймовірні дії противника у найближчий період.

Учасники засідання Ставки обговорили питання забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, їх розподілу за угрупованнями, а також питання грошового забезпечення та преміювання військовослужбовців сил оборони.