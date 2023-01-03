Зеленський збирав Ставку: заслухав доповіді Залужного й Буданова
Вівторок, 3 січня 2023, 11:56
Президент Володимир Зеленський у вівторок 3 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Повідомляється, що на засіданні було заслухано доповідь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного щодо оперативної обстановки на основних напрямках фронту.
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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов доповів про ймовірні дії противника у найближчий період.
Учасники засідання Ставки обговорили питання забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, їх розподілу за угрупованнями, а також питання грошового забезпечення та преміювання військовослужбовців сил оборони.