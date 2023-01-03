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Зеленский собирал Ставку: заслушал доклады Залужного и Буданова

Валентина РоманенкоВторник, 3 января 2023, 11:56
Зеленский собирал Ставку: заслушал доклады Залужного и Буданова
фото из соцсетей Андрея Ермака

Президент Владимир Зеленский во вторник 3 января провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что на заседании был заслушан доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного по оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов доложил о вероятных действиях противника в ближайший период.

Участники заседания Ставки обсудили вопросы обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, их распределения по группировкам, а также вопросы денежного обеспечения и премирования военнослужащих сил обороны.

Темы: Зеленскийвойна
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