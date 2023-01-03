В Херсоні затримали ексочільницю "філії залізниці РФ"

Служба безпеки України повідомляє про затримання в Херсоні колишньої очільниці "філії російської залізниці", яка допомагала перекидати в Україну військові ешелони РФ.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Ще одну поплічницю ворога викрито в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

За даними СБУ, ззловмисницею є колишня посадовиця міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення міста приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації.

Там вона очолила створене агресором "предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги".

На цій "посаді" допомагала ворогу налагодити залізничне сполучення з українським містом для забезпечення потреб окупаційних угруповань на південному фронті.

Насамперед зловмисниця сприяла транспортуванню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захопленої частини Херсонщини.

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Також вона організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці для його передачу країні-агресору.

Крім цього, вона особисто закликала місцевих жителів підтримати російських загарбників і вступати до лав окупаційної установи. За це обіцяла лояльне відношення з боку загарбників та виплату "зарплат" у російських рублях.

Зловмисниці повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору.

СБУ зазначає, що суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.