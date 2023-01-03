Палата представників США вперше за 100 років не обрала спікера з першої спроби

Лідер республіканської більшості в Палаті представників США Кевін Маккарті не зміг заручитись достатньою кількістю голосів для того, щоб його обрали спікером, що стало першим із 1923 року випадком, коли на одну з найвищих посад в американській владній ієрархії кандидата не було призначено з першої спроби.

Про це повідомляє "Європейська правда".

57-річний республіканець, який обирався до Конгресу з 2007 року, зміг отримати лише 203 голоси з необхідних мінімум 218 – простої більшості Палати представників, які беруть участь у голосуванні (дев’ять із 435 утримались).

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Кандидат від демократів Хакім Джеффріс (більше про нього читайте в цьому матеріалі), який заступив на посаді лідера демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі, отримав 212 голосів. Та Демократична партія не має більшості в нижній палаті Конгресу, тож кандидатура Джеффріса має передусім символічну роль.

Голоси в Маккарті забрав інший кандидат Енді Біггс, який представляє крайнє праве, трампістське крило Республіканської партії в Конгресі – за нього проголосували 10 представників, ще дев’ять із них не дали голосу жодному кандидату.

Ще в грудні, коли стало зрозуміло, що Республіканська партія матиме незначну перевагу в Палаті представників США (222 проти 213 в демократів), праві республіканці-трампісти, репрезентовані насамперед неформальним угрупованням "Кокус свободи", почали тиснути на Маккарті з тим, щоб він пішов на численні процедурні поступки.

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Хоча "Кокус свободи" й не є численною групою (нараховує трохи більш як 40 республіканців у нижній палаті Конгресу), за умови невеликої переваги партії Маккарті був змушений домовлятись із ними з тим, щоб заручитись достатньою підтримкою під час голосування за його кандидатуру.

Зрештою він погодився на низку вимог – зокрема право ставити на голосування питання про зняття спікера з посади, якщо мінімум п’ятеро членів Палати представників висловлять незадоволення його роботою (що фактично узалежнить посаду Маккарті від трампістів), а також призначення трампістів на деякі ключові посади в комітетах Палати.

Але й цього, як виявилось, було недостатньо, аби Маккарті заручився достатньою кількістю голосів.

Наразі Палата представників формально перебуває без спікера. Подальший розвиток подій залежатиме насамперед від того, коли саме буде порушене питання про повторне голосування.

Спікер Палати представників – третя за ієрархією у вертикалі влади США посада, крім того, він відіграє важливу роль у формуванні порядку денного палати, зокрема затверджує фінансову допомогу, що важливо й для України.

Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек". Республіканці також раніше виступали за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

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