Місія до Оленівки все ще можлива – координатор ООН в Україні

Постійний координатор системи ООН в Україні Деніз Браун вважає, що з місією в колонію в Оленівці, де загинули понад півсотні українських військовополонених, ще не все втрачено.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Браун: "Ми ніколи не отримували дозволу від Російської Федерації, щоб зайти туди. Чи означає це, що все втрачено? Ні. Згадайте Запорізьку атомну електростанцію. Ми маємо там спеціалістів з МАГАТЕ. Тож, це можливо".

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Що було раніше: В Офісі президента заявили, що 29 січня минуло 6 місяців з моменту вбивства щонайменше 53 українських військовослужбовців у колонії в Оленівці на Донеччині, однак Міжнародний комітет Червоного хреста досі не направив делегацію на місце злочину.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також підкреслив, що досі незрозумілою залишається позиція ООН. Адже спочатку Генсекретар організував окрему місію в Оленівку. Але через 5 місяців місію ООН розформували без жодної критики РФ, яка за увесь цей час не надала доступу ні представникам місії, ні українській стороні та фактично зірвала розслідування.

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