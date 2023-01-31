Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Місія до Оленівки все ще можлива – координатор ООН в Україні

Ірина БалачукВівторок, 31 січня 2023, 14:10
СКРІНШОТ ІЗ ВІДЕО, ОПРИЛЮДНЕНОГО РОСМЕДІА

Постійний координатор системи ООН в Україні Деніз Браун вважає, що з місією в колонію в Оленівці, де загинули понад півсотні українських військовополонених, ще не все втрачено.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Браун: "Ми ніколи не отримували дозволу від Російської Федерації, щоб зайти туди. Чи означає це, що все втрачено? Ні. Згадайте Запорізьку атомну електростанцію. Ми маємо там спеціалістів з МАГАТЕ. Тож, це можливо".

Що було раніше: В Офісі президента заявили, що 29 січня минуло 6 місяців з моменту вбивства щонайменше 53 українських військовослужбовців у колонії в Оленівці на Донеччині, однак Міжнародний комітет Червоного хреста досі не направив делегацію на місце злочину. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також підкреслив, що досі незрозумілою залишається позиція ООН. Адже спочатку Генсекретар організував окрему місію в Оленівку. Але через 5 місяців місію ООН розформували без жодної критики РФ, яка за увесь цей час не надала доступу ні представникам місії, ні українській стороні та фактично зірвала розслідування. 

Передісторія:

  • 29 липня 2022 року російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.
  • У жовтні 2022 року Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, однак "поділяє розчарування" України. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ООНРосіявійнаполонені
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео Мільйони в дивані: УП отримала відео обшуків у ексзаступника міністра оборони

Росія прислала на Донеччину "СОБР" – придушувати бунти серед своїх вояк

МЗС висловило Грузії рішучий протест і просить віддати Саакашвілі Україні

Дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, перевищення лімітів наразі не фіксують – "Укренерго"

Поляки протестуватимуть проти надмірного руху з України: можливі складнощі на кордоні

фото Російський офіцер-утікач розповів, як українських військових катують у полоні

Усі новини...
ООН
Як вигнати Росію з ООН? Деталі українського плану
США передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю
ООН виділить $4 млн на розмінування Миколаївщини
Останні новини
13:42
Окупанти отримали наказ у лютому "взяти" Вугледар та Запоріжжя – Андрющенко
13:35
Дві українки увійшли до журі Берлінського кінофестивалю 2023
13:26
відеоРогозін каже, що надіслав на Донбас російських бойових "роботів", будуть боротися з "Абрамсами"
13:15
Міністерство культури та НАЗК займуться запобіганням торгівлі награбованим окупантами мистецтвом
13:10
відеоУ Сухопутних військах показали, як працюють "Ловці Шахедів"
13:03
відео Мільйони в дивані: УП отримала відео обшуків у ексзаступника міністра оборони
13:01
Росія прислала на Донеччину "СОБР" – придушувати бунти серед своїх вояк
13:01
Росіяни знову ракетами атакували центр Краматорська, є поранені
12:58
Лише за бажанням: Верховний суд Італії дозволив онукам не провідувати бабусь та дідусів
12:57
Працюють на окупантів: ДБР завершило розслідування щодо експодатківців на Херсонщині
Усі новини...