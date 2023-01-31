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Місія до Оленівки все ще можлива – координатор ООН в Україні

Ірина БалачукВівторок, 31 січня 2023, 13:10
Місія до Оленівки все ще можлива – координатор ООН в Україні
СКРІНШОТ ІЗ ВІДЕО, ОПРИЛЮДНЕНОГО РОСМЕДІА

Постійний координатор системи ООН в Україні Деніз Браун вважає, що з місією в колонію в Оленівці, де загинули понад півсотні українських військовополонених, ще не все втрачено.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Браун: "Ми ніколи не отримували дозволу від Російської Федерації, щоб зайти туди. Чи означає це, що все втрачено? Ні. Згадайте Запорізьку атомну електростанцію. Ми маємо там спеціалістів з МАГАТЕ. Тож, це можливо".

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Що було раніше: В Офісі президента заявили, що 29 січня минуло 6 місяців з моменту вбивства щонайменше 53 українських військовослужбовців у колонії в Оленівці на Донеччині, однак Міжнародний комітет Червоного хреста досі не направив делегацію на місце злочину. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також підкреслив, що досі незрозумілою залишається позиція ООН. Адже спочатку Генсекретар організував окрему місію в Оленівку. Але через 5 місяців місію ООН розформували без жодної критики РФ, яка за увесь цей час не надала доступу ні представникам місії, ні українській стороні та фактично зірвала розслідування. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 липня 2022 року російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.
  • У жовтні 2022 року Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, однак "поділяє розчарування" України. 

Теми: ООНРосіявійнаполонені
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