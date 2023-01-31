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Миссия в Еленовку все еще возможна – координатор ООН в Украине

Ирина БалачукВторник, 31 января 2023, 13:10
Миссия в Еленовку все еще возможна – координатор ООН в Украине
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО, ОБНАРОДОВАННОГО РОСМЕДИА

Постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун считает, что с миссией в колонию в Еленовке, где погибли более полусотни украинских военнопленных, еще не все потеряно.

Источник: Укринформ

Прямая речь Браун: "Мы никогда не получали разрешения от Российской Федерации, чтобы зайти туда. Значит ли это, что все потеряно? Нет. Вспомните Запорожскую атомную электростанцию. Мы имеем там специалистов из МАГАТЭ. Поэтому, это возможно".

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Что было раньше: В Офисе президента заявили, что 29 января прошло 6 месяцев с момента убийства по меньшей мере 53 украинских военнослужащих в колонии в Еленовке Донецкой области, однако Международный комитет Красного креста до сих пор не направил делегацию на место преступления.

Тогда же уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что непонятной остается позиция ООН. Ведь сначала Генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленовку. Но уже через 5 месяцев миссию ООН расформировали без всякой критики РФ, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 июля 2022 года российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где удерживались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. 
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • Подразделения "Азова" объявили охоту на причастных к убийству военнопленных в Еленовке.
  • В октябре 2022 года Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, которых незаконно удерживает РФ, однако "разделяет разочарование" Украины. 

Темы: ООНРосcиявойнапленные
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