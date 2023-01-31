Миссия в Еленовку все еще возможна – координатор ООН в Украине

Постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун считает, что с миссией в колонию в Еленовке, где погибли более полусотни украинских военнопленных, еще не все потеряно.

Источник: Укринформ

Прямая речь Браун: "Мы никогда не получали разрешения от Российской Федерации, чтобы зайти туда. Значит ли это, что все потеряно? Нет. Вспомните Запорожскую атомную электростанцию. Мы имеем там специалистов из МАГАТЭ. Поэтому, это возможно".

Реклама:

Что было раньше: В Офисе президента заявили, что 29 января прошло 6 месяцев с момента убийства по меньшей мере 53 украинских военнослужащих в колонии в Еленовке Донецкой области, однако Международный комитет Красного креста до сих пор не направил делегацию на место преступления.

Тогда же уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что непонятной остается позиция ООН. Ведь сначала Генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленовку. Но уже через 5 месяцев миссию ООН расформировали без всякой критики РФ, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ