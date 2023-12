Розвідка Британії: Знищення окупантів у Макіївці підкреслює непрофесійність росіян

Британська розвідка наголошує, що інцидент із масовим знищенням окупантів у Макіївці підкреслює непрофесійні дії російської армії, які вона демонструвала у минулому.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у середу, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка наголошує, що внаслідок удару України по будівлі ПТУ в Макіївці, де були розквартировані російські військовослужбовці, вона була повністю зруйнована.

"Враховуючи масштаби пошкоджень, існує реальна ймовірність того, що поруч з місцем розміщення військ зберігалися боєприпаси, які здетонували під час удару, спричинивши вторинні вибухи", - йдеться у огляді.

Будівля розташована лише за 12,5 км від Авдіївської ділянки фронту, яка є однією з найбільш гарячих точок конфлікту, наголошують у британському відомстві.

"Російські військові мали досвід небезпечного зберігання боєприпасів ще задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійні дії призводять до високого рівня втрат серед російських військовослужбовців", - сказано у зведенні.

