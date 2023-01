Разведка Британии: Уничтожение оккупантов в Макеевке подчеркивает непрофессионализм россиян

Британская разведка отмечает, что инцидент с массовым уничтожением оккупантов в Макеевке подчеркивает непрофессиональные действия российской армии, которые она демонстрировала в прошлом.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Разведка отмечает, что в результате удара Украины по зданию ПТУ в Макеевке, где были расквартированы российские военнослужащие, оно было полностью разрушено.

"Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что рядом с местом размещения войск хранились боеприпасы, которые сдетонировали во время удара, вызвав вторичные взрывы", - говорится в обзоре.

Здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевского участка фронта, который является одной из самых горячих точек конфликта, отмечают в британском ведомстве.

"Российские военные имели опыт небезопасного хранения боеприпасов еще задолго до нынешней войны, но этот инцидент подчеркивает, как непрофессиональные действия приводят к высокому уровню потерь среди российских военнослужащих", - говорится в сводке.

