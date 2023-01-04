Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка Британии: Уничтожение оккупантов в Макеевке подчеркивает непрофессионализм россиян

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 08:55

Британская разведка отмечает, что инцидент с массовым уничтожением оккупантов в Макеевке подчеркивает непрофессиональные действия российской армии, которые она демонстрировала в прошлом.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Разведка отмечает, что в результате удара Украины по зданию ПТУ в Макеевке, где были расквартированы российские военнослужащие, оно было полностью разрушено.

"Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что рядом с местом размещения войск хранились боеприпасы, которые сдетонировали во время удара, вызвав вторичные взрывы", - говорится в обзоре.

Здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевского участка фронта, который является одной из самых горячих точек конфликта, отмечают в британском ведомстве.

"Российские военные имели опыт небезопасного хранения боеприпасов еще задолго до нынешней войны, но этот инцидент подчеркивает, как непрофессиональные действия приводят к высокому уровню потерь среди российских военнослужащих", - говорится в сводке.

Ранее СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.

Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке в результате удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89.

Темы: войнаМакеевкаРосcияразведка
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ISW вычислили, как быстро Россия использует иранские дроны

Бахмут разрушен более чем на 60 процентов – Кириленко

Епифаний на Рождество проведет богослужение в главном соборе Киево-Печерской Лавры

фото, видеоРасследователи установили 4 россиян, которые запускают "Шахеды" по Украине

"Батькивщина" и "Слуга народа" опубликовали позицию относительно мандатов ОПЗЖ

Под Изюмом во время разминирования погиб начальник группы пиротехников

Все новости...
война
Россияне обстреляли три района Харьковщины: ранены 2 человека
Ночной удар по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры и 8 домов, есть 2 раненых
Оккупанты ночью ударили по Никополю: повреждены газопровод, ЛЭП, жилые дома
Последние новости
09:11
США не подтверждают уничтожение Россией установок HIMARS в Украине
08:59
Украинские специалисты будут осваивать Patriot максимально быстро – Воздушные силы
08:37
Германия: отремонтированные БМП Puma оказались полностью непригодными – СМИ
08:24
За сутки ВСУ ликвидировали более 800 российских захватчиков – Генштаб
08:08
Экс-главу Службы внешней разведки Франции обвинили в вымогательстве – СМИ
07:56
США ищут возможности помешать производству дронов Ираном
07:49
Россияне из "Градов" накрыли Никополь, умер накануне раненый мужчина – ОВА
07:32
Оккупанты в Горловке ускорили выдачу российских паспортов – штаб
07:15
Силы обороны более 20 раз ударили по районам сосредоточения врага – сводка
06:53
Австралия закупает морские ракеты и системы HIMARS на $684 млн
Все новости...