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Разведка Британии: Уничтожение оккупантов в Макеевке подчеркивает непрофессионализм россиян

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 07:55

Британская разведка отмечает, что инцидент с массовым уничтожением оккупантов в Макеевке подчеркивает непрофессиональные действия российской армии, которые она демонстрировала в прошлом.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Разведка отмечает, что в результате удара Украины по зданию ПТУ в Макеевке, где были расквартированы российские военнослужащие, оно было полностью разрушено.

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"Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что рядом с местом размещения войск хранились боеприпасы, которые сдетонировали во время удара, вызвав вторичные взрывы", - говорится в обзоре.

Здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевского участка фронта, который является одной из самых горячих точек конфликта, отмечают в британском ведомстве.

"Российские военные имели опыт небезопасного хранения боеприпасов еще задолго до нынешней войны, но этот инцидент подчеркивает, как непрофессиональные действия приводят к высокому уровню потерь среди российских военнослужащих", - говорится в сводке.

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Ранее СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.

Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке в результате удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89.

Темы: войнаМакеевкаРосcияразведка
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