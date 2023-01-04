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Армія США прибуде у Нідерланди для перекидання у Східну Європу

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 11:20
Getty Images

Нідерландські військові допоможуть перекинути сотні американських транспортних засобів, які прибудуть до міста Вліссінген, до Східної Європи для посилення східного флангу НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Голландські солдати допоможуть забезпечити транспортування американської армійської бригади через країну з початку січня до початку лютого, перш ніж американські військові продовжать свій шлях до Польщі і Литви.

До складу бригади входить 1275 одиниць техніки, в тому числі багато танків M-1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та іншої техніки, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.

Згадана бригада перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців.

У грудні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу надати Україні більше зброї.

"Я закликаю союзників робити більше. Це в інтересах нашої безпеки, щоб Україна перемогла, а Путін не переміг", - сказав Столтенберг.

ВІДЕО ДНЯ

За тиждень до цього США оголосили про виділення майже 2 мільярдів доларів додаткової військової допомоги Україні, включаючи систему протиповітряної оборони Patriot.

Теми: СШАЄвропаарміяНідерланди
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