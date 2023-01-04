Міська влада Гааги підтримує проведення спецтрибуналу над Путіним у місті

Міська рада Гааги підтримала ініціативу лідера нідерландської партії VVD Лотте ван Бастен Батенбург щодо створення у місті спецтрибуналу для розслідування злочинів Росії, скоєних в Україні.

Про це сам ван Бастен Батенбург сказала в коментарі "Укрінформу", передає "Європейська правда".

Вона зауважила, що в Гаазі вже базуються Міжнародний кримінальний суд, спецтрибунали щодо Руанди та Югославії, а також європейські органи юстиції та поліції – Євроюст і Європол.

Реклама:

"Тому ми маємо досвід і міжнародно-правову інфраструктуру для розміщення майбутнього спеціального трибуналу для України, який буде вести розслідування та судове переслідування злочинів і звірств, скоєних у цій агресивній російській війні", – сказала ван Бастен Батенбург.

Політикиня додала, що майбутній спецтрибунал щодо РФ може бути розташований в офісах і залах трибуналів щодо Руанди та Югославії, оскільки вони вже завершують свою роботу.

"Я можу собі уявити, що знадобиться нова чи друга будівля, враховуючи, скільки воєнних злочинів уже було зареєстровано та розслідується в Україні. Найкраще місце, безумовно, буде поблизу Європолу, Євроюсту, МКС та спеціальних трибуналів щодо Руанди та Югославії", – вважає вона.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що нижня палата парламенту Нідерландів ще в жовтні підтримала резолюцію із закликом створити в Гаазі спеціальний трибунал для суду над президентом Росії Владіміром Путіним та іншими причетними до воєнних злочинів в Україні.

Деякі країни та організації, зокрема Україна, закликають створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією під час вторгнення в Україну.

Міжнародний кримінальний суд був створений 20 років тому, він розслідує геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Перед ним немає імунітету ні в кого, зокрема у глав держав. Однак МКС не може розслідувати злочин агресії, якщо обидві сторони конфлікту не є учасниками Римського статуту. Ні Росія, ні Україна не ратифікували Римський статут.

Між тим, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, розглядаючи покарання РФ за злочин агресії проти України, вважає за доцільне фокусуватись для цього на вже існуючих інституціях, а не на створенні нових.