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Городские власти Гааги поддерживают проведение спецтрибунала над Путиным в городе

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 19:51

Городской совет Гааги поддержал инициативу лидера нидерландской партии VVD Лотте ван Бастен Батенбург о создании в городе спецтрибунала для расследования преступлений России, совершенных в Украине.

Об этом ван Бастен Батенбург сказала в комментарии "Укринформу", передает "Европейская правда".

Она отметила, что в Гааге уже базируются Международный уголовный суд, спецтрибуналы по Руанде и Югославии, а также европейские органы юстиции и полиции - Евроюст и Европол.

"Поэтому мы имеем опыт и международно-правовую инфраструктуру для размещения будущего специального трибунала для Украины, который будет вести расследование и судебное преследование преступлений и зверств, совершенных в этой агрессивной российской войне", - сказала ван Бастен Батенбург.

Политик добавила, что будущий спецтрибунал по РФ может быть расположен в офисах и залах трибуналов по Руанде и Югославии, поскольку они уже завершают свою работу.

"Я могу себе представить, что понадобится новое или второе здание, учитывая, сколько военных преступлений уже было зарегистрировано и расследуется в Украине. Лучшее место, безусловно, будет вблизи Европола, Евроюста, МУС и специальных трибуналов по Руанде и Югославии", - считает она.

Напомним, что нижняя палата парламента Нидерландов еще в октябре поддержала резолюцию с призывом создать в Гааге специальный трибунал для суда над президентом России Владимиром Путиным и другими причастными к военным преступлениям в Украине.

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Некоторые страны и организации, в частности Украина, призывают создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных Россией во время вторжения в Украину.

Международный уголовный суд был создан 20 лет назад, он расследует геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Перед ним нет иммунитета ни у кого, в том числе у глав государств. Однако МУС не может расследовать преступление агрессии, если обе стороны конфликта не являются участниками Римского статута. Ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут.

Между тем, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, рассматривая наказание РФ за преступление агрессии против Украины, считает целесообразным фокусироваться для этого на уже существующих институтах, а не на создании новых.

Темы: Гаагский трибуналПутинвойнаРосcия
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