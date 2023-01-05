Росіяни з "Градів" накрили Нікополь, помер напередодні поранений чоловік – ОВА
Четвер, 5 січня 2023, 06:49
Ворог тричі за ніч обстрілював Нікополь з "Градів" і важкої артилерії, у лікарні помер чоловік, напередодні поранений під час російського обстрілу.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко
Пряма мова: "У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень – під час ворожого обстрілу Нікополя.
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Сам Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак".
Деталі: Росіяни тричі накривали місто з "Градів" та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів.
Пошкоджені кілька будинків і господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач.
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