Росіяни з "Градів" накрили Нікополь, помер напередодні поранений чоловік – ОВА

Ворог тричі за ніч обстрілював Нікополь з "Градів" і важкої артилерії, у лікарні помер чоловік, напередодні поранений під час російського обстрілу.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень – під час ворожого обстрілу Нікополя.

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Сам Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак".

Деталі: Росіяни тричі накривали місто з "Градів" та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів.

Пошкоджені кілька будинків і господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач.