Россияне из "Градов" накрыли Никополь, умер накануне раненый мужчина – ОВА
Четверг, 5 января 2023, 06:49
Враг трижды за ночь обстреливал Никополь из "Градов" и тяжелой артиллерии, в больнице умер мужчина, накануне раненный во время российского обстрела.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Прямая речь: "В больнице умер 64-летний мужчина, который получил тяжелые ранения накануне днем – во время вражеского обстрела Никополя.
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Сам Никополь и вечером, и ночью страдал от новых атак".
Детали: Россияне трижды накрывали город из "Градов" и тяжелой артиллерии. Направили туда не менее 30 снарядов.
Повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач.
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