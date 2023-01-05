Россияне из "Градов" накрыли Никополь, умер накануне раненый мужчина – ОВА

Враг трижды за ночь обстреливал Никополь из "Градов" и тяжелой артиллерии, в больнице умер мужчина, накануне раненный во время российского обстрела.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "В больнице умер 64-летний мужчина, который получил тяжелые ранения накануне днем – во время вражеского обстрела Никополя.

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Сам Никополь и вечером, и ночью страдал от новых атак".

Детали: Россияне трижды накрывали город из "Градов" и тяжелой артиллерии. Направили туда не менее 30 снарядов.

Повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач.