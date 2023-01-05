Українські бійці у четвер збили літак і вертоліт окупантів

Українські бійці у четвер збили російські літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Джерело: повідомлення Генштабу

Дослівно: "У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8".

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Деталі: У Генштабі також повідомили, що українська авіація протягом 5 січня завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Передісторія:

У середу підрозділи українських зенітників Повітряних сих знищили ворожий штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 і російський безпілотник "Орлан-10".