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Данілов прокоментував "перемир’я" від Путіна словами Гоголя про чорта

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 16:46
Данілов прокоментував перемир’я від Путіна словами Гоголя про чорта
Олексій Данілов, фото РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов проілюстрував оголошення президентом країни-агресора Володимиром Путіним нібито "різдвяного перемир’я" цитатою про чорта з твору Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом".

Джерело: Данілов у Facebook

Дослівно: ""Ніч перед Різдвом", 2023 рік від Р.Х.: сучасне прочитання.

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Спочатку чорт занурив світ у суцільну темряву, захотів помститися ковалю, неслабо вигріб від Вакули, а потім чорт запропонував оголосити перемир’я. І у всьому цьому як передбачливо геніальний Гоголь НАШ, Микола Васильович, намалював детальний образ кремлівського "чорта-ібліса":

"…переляканий чорт кидався на всі боки, передчуваючи свою погибель, вузенька мордочка, яка безнастанно вертілася на всі боки та нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалась, як і в наших свиней, кругленьким п'ятачком; ніжки були такі тоненькі... А зате ззаду …в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди; хіба тільки по цапиній бороді під мордою, по невеличких ріжках, які стирчали на голові…можна було догадатися, що то… просто чорт, якому останню ніч залишилося вештатись по білому світу та під'юджувати на гріхи добрих людей. Завтра ж, тільки-но вдарять перші дзвони до утрені, побіжить він, не оглядаючись, підібгавши хвоста, до свого барлога"".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністерство оборони РФ заявило, що з 12:00 п'ятниці до 24:00 суботи ввело тимчасовий режим припинення вогню в Україні, як наказав Путін
  • При цьому росіяни обстріляли пожежні частини в Херсоні. Є загиблі і поранені. Також 6 січня окупаційні війська РФ обстріляли артилерією Бахмут, внаслідок чого тринадцятеро поранених та двоє загиблих цивільних.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Путіна, наголосив, що "тимчасове перемир’я" може початися тоді, коли російський агресор покине територію України
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін використовує так зване "різдвяне перемир'я" для того, щоб хоч ненадовго зупинити просування Збройних сил України на сході.

Теми: ДаніловПутінперемир’я
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