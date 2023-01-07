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На Таврійському напрямку в окупантів більше немає "глибокого тилу" – командувач угруповання

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 19:45
Олександр Тарнавський, фото Military Media Center

На Таврійському напрямку в окупантів більше немає такого поняття як "глибокий тил" завдяки діям Сил оборони.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, якого цитує Military Media Center

Пряма мова: "На Таврійському напрямку такого поняття як "глибокий тил" для ворога уже фактично не існує.

Ми успішно проводили контрнаступальні операції на Харківському та Херсонському напрямках завдяки вдалому поєднанню вогню та маневру. Так само тепер контролюємо усі спроби окупаційних військ організувати ефективну оборону та створити умови для активних дій.

Українські захисники роблять усе, щоб знищити максимальну кількість сил та засобів окупантів навіть під час відносної стабільності наших позицій. Чим більше ми знищимо їх зараз, тим менше буде роботи в ході остаточного звільнення України від загарбників".

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Теми: Херсонська областьвійнаЗбройні сили
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