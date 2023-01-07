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На магістральному газопроводі на окупованій Луганщині сталася "бавовна"

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 20:08
На магістральному газопроводі на окупованій Луганщині сталася бавовна
пожежа на газопроводі на окупованій Луганщині, скріншот відео РИА Новости

На магістральному газопроводі в місті Лутугине в окупованій Луганській області стався вибух із подальшим загорянням.

Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на так званий "Луганськгаз"

Деталі: Спочатку повідомлялося, що загоряння сталося після вибуху, близько 11 тисяч абонентів залишилися без газу.

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Пізніше "Луганськгаз" повідомив, що загоряння ліквідовано.

За даними окупантів, без газу залишаються близько 13 тисяч абонентів.

ВІДЕО ДНЯ

Про причини вибуху окупаційна влада не повідомляє.

Теми: Луганська областьвибухгаз
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