На магістральному газопроводі на окупованій Луганщині сталася "бавовна"

пожежа на газопроводі на окупованій Луганщині, скріншот відео РИА Новости

На магістральному газопроводі в місті Лутугине в окупованій Луганській області стався вибух із подальшим загорянням.

Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на так званий "Луганськгаз"

Деталі: Спочатку повідомлялося, що загоряння сталося після вибуху, близько 11 тисяч абонентів залишилися без газу.

Пізніше "Луганськгаз" повідомив, що загоряння ліквідовано.

За даними окупантів, без газу залишаються близько 13 тисяч абонентів.

Про причини вибуху окупаційна влада не повідомляє.