Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На магистральном газопроводе в оккупированной Луганской области – "бавовна"

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 20:08
На магистральном газопроводе в оккупированной Луганской области – бавовна
пожар на газопроводе на оккупированной Луганщине, скриншот видео РИА Новости

На магистральном газопроводе в городе Лутугино в оккупированной Луганской области произошел взрыв с последующим возгоранием.

Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на так называемый "Луганскгаз"

Детали: Первоначально сообщалось, что возгорание произошло после взрыва, около 11 тысяч абонентов остались без газа.

Реклама:

Позже "Луганскгаз" сообщил, что возгорание ликвидировано.

По данным оккупантов, без газа остаются порядка 13 тысяч абонентов.

ВИДЕО ДНЯ

О причинах взрыва оккупационные власти не сообщают.

Темы: Луганская областьвзрывгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
"Четко по целям": ССО встречают оккупантов на подступах к Бахмуту
На Рождество пограничники положили почти 2 десятка "вагнеровцев" под Бахмутом
На Таврическом направлении у оккупантов больше нет "глубокого тыла" – командующий группировки
Лубинец встретится с Москальковой в Турции, имеет амбициозные планы
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: