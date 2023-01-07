На магистральном газопроводе в оккупированной Луганской области – "бавовна"
Суббота, 7 января 2023, 20:08
На магистральном газопроводе в городе Лутугино в оккупированной Луганской области произошел взрыв с последующим возгоранием.
Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на так называемый "Луганскгаз"
Детали: Первоначально сообщалось, что возгорание произошло после взрыва, около 11 тысяч абонентов остались без газа.
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Позже "Луганскгаз" сообщил, что возгорание ликвидировано.
По данным оккупантов, без газа остаются порядка 13 тысяч абонентов.
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О причинах взрыва оккупационные власти не сообщают.