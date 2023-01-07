На магистральном газопроводе в оккупированной Луганской области – "бавовна"

пожар на газопроводе на оккупированной Луганщине, скриншот видео РИА Новости

На магистральном газопроводе в городе Лутугино в оккупированной Луганской области произошел взрыв с последующим возгоранием.

Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на так называемый "Луганскгаз"

Детали: Первоначально сообщалось, что возгорание произошло после взрыва, около 11 тысяч абонентов остались без газа.

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Позже "Луганскгаз" сообщил, что возгорание ликвидировано.

По данным оккупантов, без газа остаются порядка 13 тысяч абонентов.

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О причинах взрыва оккупационные власти не сообщают.