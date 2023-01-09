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У Маріуполь планують завезти до 50 тисяч цивільних росіян – радник мера

Олена РощінаПонеділок, 9 січня 2023, 09:10
У Маріуполь планують завезти до 50 тисяч цивільних росіян – радник мера
Росіяни зносять зруйновані будинки в Маріуполі, фото з Telegram Петра Андрющенка

До окупованого й поруйнованого Маріуполя Донецької області в січні можуть приїхати близько 50 тисяч цивільних росіян, заявляє радник законно обраного міського голови міста Петро Андрющенко.

Джерело: Telegram Андрющенко Time

Пряма мова: "Маріуполь продовжують нищити без перерви та вихідних. Сьогодні очікується нова хвиля цивільних окупантів після новорічних свят. Головне завдання – максимально знесення та розчищення до стану "нуль".

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Очікуване зростання кількості громадян Московії протягом січня до 50 тисяч осіб. Окупація триває".

Деталі: Крім того, за даними Андрющенка, в селищі Мангуш поблизу Маріуполя працівники комунального господарства, яке забезпечувало ремонт водопровідної системи, звільнилися з 1 січня через зупинку виплат зарплатні.

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Тепер через відсутність рук для оперативного ремонту пориву водогону вода почала замерзати, тож більшість селища залишилася без водопостачання і майже без шансу на його відновлення до теплої пори, заявив радник законного мера.

Теми: МаріупольДонецька областьРосіяокупація
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