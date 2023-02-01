Посади не врятують: Костін підсумував підозри топчиновникам
Генеральний прокурор Андрій Костін підсумував сьогоднішні обшуки та оголошення підозр колишнім і діючим чиновникам.
Джерело: Костін у Facebook
Пряма мова Костіна: "Мій сигнал всім чиновникам на всіх рівнях, де б вони не були: повернення до минулих часів не буде. Україна йде європейським шляхом та не зверне з нього".
Деталі: Генпрокурор нагадав, що влада передбачає відповідальність. "Якщо ви не згодні жити за законом — це буде кримінальна відповідальність", - підкреслив він.
За словами Костіна, сьогодні було повідомлено про підозру чотирьом посадовцям — ексзаступнику міністра оборони та ексміністру енергетики і вугільної промисловості, чинному та колишньому посадовцям міноборони. За результатами слідчих дій повідомлено про підозри топменеджменту ПАТ "Укртатнафта".
Також посадовця Одеської ОВА викрито на хабарі $40 000 за махінації з землею. "За результатами проведених сьогодні обшуків будуть ухвалені процесуальні рішення", - наголосив Костін.
Передісторія:
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував уже "сьогодні" звільнення всього керівного складу митної служби, а також посадки навесні.
- 1 лютого стало відомо про низку обшуків, які проводять СБУ та ДБР та оголошення про підозру. Зокрема йдеться про обшуки в столичній податковій, у олігарха Ігоря Коломойського щодо "Укрнафти", у ексочільника МВС Арсена Авакова, у забудовника нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара.
- Офіс генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.
- 23 січня Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.