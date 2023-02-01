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Посади не врятують: Костін підсумував підозри топчиновникам

Станіслав ПогоріловСереда, 1 лютого 2023, 16:15
Андрій Костін, фото: wikipedia

Генеральний прокурор Андрій Костін підсумував сьогоднішні обшуки та оголошення підозр колишнім і діючим чиновникам.

Джерело: Костін у Facebook

Пряма мова Костіна: "Мій сигнал всім чиновникам на всіх рівнях, де б вони не були: повернення до минулих часів не буде. Україна йде європейським шляхом та не зверне з нього".

 

Деталі: Генпрокурор нагадав, що влада передбачає відповідальність. "Якщо ви не згодні жити за законом — це буде кримінальна відповідальність", - підкреслив він.

 

За словами Костіна, сьогодні було повідомлено про підозру чотирьом посадовцям — ексзаступнику міністра оборони та ексміністру енергетики і вугільної промисловості, чинному та колишньому посадовцям міноборони. За результатами слідчих дій повідомлено про підозри топменеджменту ПАТ "Укртатнафта".

 

Також посадовця Одеської ОВА викрито на хабарі $40 000 за махінації з землею. "За результатами проведених сьогодні обшуків будуть ухвалені процесуальні рішення", - наголосив Костін.

 

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Теми: корупціяОфіс генпрокурораКостін АндрійУкраїна
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