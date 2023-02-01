Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посади не врятують: Костін підсумував підозри топчиновникам

Станіслав ПогоріловСереда, 1 лютого 2023, 15:15
Посади не врятують: Костін підсумував підозри топчиновникам
Андрій Костін, фото: wikipedia

Генеральний прокурор Андрій Костін підсумував сьогоднішні обшуки та оголошення підозр колишнім і діючим чиновникам.

Джерело: Костін у Facebook

Пряма мова Костіна: "Мій сигнал всім чиновникам на всіх рівнях, де б вони не були: повернення до минулих часів не буде. Україна йде європейським шляхом та не зверне з нього".

Реклама:
 

Деталі: Генпрокурор нагадав, що влада передбачає відповідальність. "Якщо ви не згодні жити за законом — це буде кримінальна відповідальність", - підкреслив він.

 

За словами Костіна, сьогодні було повідомлено про підозру чотирьом посадовцям — ексзаступнику міністра оборони та ексміністру енергетики і вугільної промисловості, чинному та колишньому посадовцям міноборони. За результатами слідчих дій повідомлено про підозри топменеджменту ПАТ "Укртатнафта".

 

Також посадовця Одеської ОВА викрито на хабарі $40 000 за махінації з землею. "За результатами проведених сьогодні обшуків будуть ухвалені процесуальні рішення", - наголосив Костін.

ВІДЕО ДНЯ
 

Передісторія:

Теми: корупціяОфіс генпрокурораКостін АндрійУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
корупція
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Transparency International вважає прирівняння корупції до держзради "дуже поганою ідеєю"
"Відмили" майже 700 тисяч – поліція підозрює керівництво ТЦК на Харківщині
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: