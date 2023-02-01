Зеленський закликав австрійський бізнес припинити роботу з РФ і перейти в Україну

За підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві президент Володимир Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитись від співпраці з Росією як країною-агресором і натомість почати – з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На спільній пресконференції Зеленський розповів, що обговорював з Ван дер Белленом двосторонню співпрацю на рівні ЄС і наголосив на необхідності запровадження подальших санкцій проти РФ.

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"Держава-терорист має відчувати ціну свого терору та реальне обмеження своєї спроможності продовжувати війну", – сказав президент.

У цьому контексті Зеленський також згадав про австрійський бізнес, який, за його словами, всупереч російському терору не залишає Росію і продовжує надавати їй податкову підтримку.

"Тому ми дуже зацікавлені, щоб цей бізнес перейшов працювати в Україну. Ми хочемо проговорити це питання на системному рівні. Зокрема, ми наголосили на ситуації щодо Raiffeisen Bank, який не лише працює в Росії, а й ухвалює рішення, як, наприклад, податкові канікули для мобілізованих в армію РФ", – сказав Зеленський і додав, що "це неприпустимо в нинішніх реаліях".

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"Ми закликаємо австрійську сторону докласти всіх можливих зусиль, щоб окремі компанії справді не підставляли австрійське суспільство. Я вірю, що це важливе питання, як і багато інших, буде вирішене на основі спільних цінностей свободи, демократії, верховенства права та прав людини", – додав президент.

Зеленський також закликав усіх австрійських бізнесменів до нарощування темпів співпраці з українськими колегами, зокрема в питаннях відновлення, енергетики та її модернізації.

Як повідомлялось, президент Австрії Александер Ван дер Беллен 1 лютого прибув до України. Він відвідав Бучу та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також передав генератори й оголосив про виділення 5 мільйонів євро на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.