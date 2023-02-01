Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський закликав австрійський бізнес припинити роботу з РФ і перейти в Україну

"Європейська правда"Середа, 1 лютого 2023, 18:23

За підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Києві президент Володимир Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитись від співпраці з Росією як країною-агресором і натомість почати – з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На спільній пресконференції Зеленський розповів, що обговорював з Ван дер Белленом двосторонню співпрацю на рівні ЄС і наголосив на необхідності запровадження подальших санкцій проти РФ.

"Держава-терорист має відчувати ціну свого терору та реальне обмеження своєї спроможності продовжувати війну", – сказав президент.

У цьому контексті Зеленський також згадав про австрійський бізнес, який, за його словами, всупереч російському терору не залишає Росію і продовжує надавати їй податкову підтримку.

"Тому ми дуже зацікавлені, щоб цей бізнес перейшов працювати в Україну. Ми хочемо проговорити це питання на системному рівні. Зокрема, ми наголосили на ситуації щодо Raiffeisen Bank, який не лише працює в Росії, а й ухвалює рішення, як, наприклад, податкові канікули для мобілізованих в армію РФ", – сказав Зеленський і додав, що "це неприпустимо в нинішніх реаліях".

"Ми закликаємо австрійську сторону докласти всіх можливих зусиль, щоб окремі компанії справді не підставляли австрійське суспільство. Я вірю, що це важливе питання, як і багато інших, буде вирішене на основі спільних цінностей свободи, демократії, верховенства права та прав людини", – додав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський також закликав усіх австрійських бізнесменів до нарощування темпів співпраці з українськими колегами, зокрема в питаннях відновлення, енергетики та її модернізації.

Як повідомлялось, президент Австрії Александер Ван дер Беллен 1 лютого прибув до України. Він відвідав Бучу та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також передав генератори й оголосив про виділення 5 мільйонів євро на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Теми: ЗеленськийАвстріябізнесРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Здавати Бахмут ніхто не буде – Зеленський

відео, фотоСБУ потрусила митників: не пропускали гумдопомогу для ЗСУ без "відкатів"

фотоКерівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки

відеоВдала засідка в тилу ворога: ЗСУ знищили модернізований танк і взяли в полон морпіхів РФ

фотоСБУ схопила 2 постачальників продуктів військовим: збитки більш ніж на сто мільйонів

відео"Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон": 8 бригад запрошують бійців для "штурму аж до Криму"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Влада Грузії повільно вбиває Саакашвілі
Прем’єрка Естонії показала гігантську скульптуру Зеленського у стилі статуї Свободи
Байден і Зеленський можуть зустрітися у Польщі – ЗМІ
Останні новини
16:57
ЄС надасть Україні перший мільярд на відновлення після війни
16:56
Британський люксовий бренд Paul Smith йде з РФ після скандалу у ЗМІ: визнав "помилку"
16:42
По всій Україні вдруге за день тривога: знову МіГ у Білорусі
16:39
Здавати Бахмут ніхто не буде – Зеленський
16:38
фото, відео Посадовців Одеського морпорту викрили на корупції: допомагали морякам ховатись від мобілізації
16:37
фотоДо Бахмута відправили топовий український безпілотник – Федоров
16:32
фотоОкупанти обстріляли центр Торецька з "Градів": одна людина загинула, шестеро поранено
16:27
Ринок "Барабашово" у Харкові перебудують на інноваційний район – мер
16:26
Польща: Близько 40 країн готують жорстку позицію проти участі РФ і Білорусі в Олімпійських іграх
16:25
УЗ розширює сполучення між містами Донеччини й Харківщини: які поїзди призначили
Усі новини...