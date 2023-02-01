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Зеленский призвал австрийский бизнес прекратить работу с РФ и перейти в Украину

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 18:23

По итогам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Киеве президент Владимир Зеленский призвал австрийский бизнес отказаться от сотрудничества с Россией как страной-агрессором и вместо этого начать работать с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На совместной пресс-конференции Зеленский рассказал, что обсуждал с Ван дер Белленом двустороннее сотрудничество на уровне ЕС и подчеркнул необходимость введения дальнейших санкций против РФ.

"Государство-террорист должно чувствовать цену своего террора и реальное ограничение своей способности продолжать войну", - сказал президент.

В этом контексте Зеленский также вспомнил об австрийском бизнесе, который, по его словам, вопреки российскому террору не покидает Россию и продолжает оказывать ей налоговую поддержку.

"Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы этот бизнес перешел работать в Украину. Мы хотим проговорить этот вопрос на системном уровне. В частности мы отметили ситуацию по Raiffeisen Bank, который не только работает в России, но и принимает решения, как, например, налоговые каникулы для мобилизованных в армию РФ", - сказал Зеленский и добавил, что "это недопустимо в нынешних реалиях".

"Мы призываем австрийскую сторону приложить все возможные усилия, чтобы отдельные компании действительно не подставляли австрийское общество. Я верю, что этот важный вопрос, как и многие другие, будет решен на основе общих ценностей свободы, демократии, верховенства права и прав человека", - добавил президент.

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Зеленский также призвал всех австрийских бизнесменов к наращиванию темпов сотрудничества с украинскими коллегами, в частности в вопросах восстановления, энергетики и ее модернизации.

Как сообщалось, президент Австрии Александер Ван дер Беллен 1 февраля прибыл в Украину. Он посетил Бучу и встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также передал генераторы и объявил о выделении 5 миллионов евро на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

Темы: ЗеленскийАвстриябизнесРосcия
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