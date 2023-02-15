Резніков заявив, що залишиться на посаді за рішенням Зеленського
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що залишиться на посаді після корупційного скандалу у міністерстві за рішенням президента Володимира Зеленського.
Джерело: The Guardian
Дослівно: "На запитання, чи планує він залишатися на посаді міністра оборони в найближчі місяці, Резніков відповів: "Так, це було рішення мого президента".
Що було раніше: Після скандалу із закупівлями продуктів харчування для українських військових за завищеними цінами у міністерстві анонсували кадрові зміни.
Зокрема, Резніков клопотав у президента про призначення на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку - волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції - експосла Андрія Шевченка.
У вівторок Кабмін призначив Павлюка на посаду першого заступника міністра оборони.
Із посад заступників міністра звільнили Івана Руснака та Олега Гайдука.
Нагадаємо:
- На тлі скандалу із закупівлями продуктів харчування для українських військових за завищеними цінами подав у відставку заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.
- Видання ZN.ua 21 січня повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.