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Резніков заявив, що залишиться на посаді за рішенням Зеленського

Альона Мазуренко Середа, 15 лютого 2023, 15:57
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ 5 ЛЮТОГО, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що залишиться на посаді після корупційного скандалу у міністерстві за рішенням президента Володимира Зеленського.

Джерело: The Guardian

Дослівно: "На запитання, чи планує він залишатися на посаді міністра оборони в найближчі місяці, Резніков відповів: "Так, це було рішення мого президента".

Що було раніше: Після скандалу із закупівлями продуктів харчування для українських військових за завищеними цінами у міністерстві анонсували кадрові зміни. 

Зокрема, Резніков клопотав у президента про призначення на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку - волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції - експосла Андрія Шевченка.

У вівторок Кабмін призначив Павлюка на посаду першого заступника міністра оборони.

Із посад заступників міністра звільнили Івана Руснака та Олега Гайдука.

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Теми: РезніковЗеленськийМіноборони
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